Mallorca-Urlauberin fällt im Hotel aus allen Wolken: „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen“

Eine Touristin namens Sheralee erlebte während ihres Urlaubs auf Mallorca ein außergewöhnliches Spektakel. Beim Aufenthalt im Sol Barbados Hotel wurde sie Zeugin eines „Sonnenliegen-Kriegs“.

Im TikTok-Video beschreibt sie das Erlebnis als unglaublich und äußerst amüsant. „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen“, kommentiert sie die Szene um 10 Uhr morgens.

Aufregung für die ganze Familie

Ein Video, das Sheralee aus ihrem Hotelzimmer aufnahm, zeigt Gäste, die in einer langen Schlange auf das Öffnen des Poolbereichs warten. Mit der Öffnung des Tores begann das hektische Rennen zu den besten Sonnenliegen. Viele Urlauber liefen direkt zu den Liegen, um sich einen Platz am Pool zu sichern.

Die Touristin zeigte sich besonders von der Geschwindigkeit beeindruckt, mit der die Urlauber agierten. Innerhalb von Minuten waren fast alle Liegen belegt. Sheralee bezeichnete diese Jagd nach Sonnenliegen als „skandalös“.

Sonnenliegen-Dramen prägen den Urlaub am Pool

Sheralees TikTok-Video wurde bis jetzt über 2.300-mal geliket und hat 549 Kommentare erhalten (Stand 9. September). Manche Zuschauer äußerten Unverständnis über die Situation. Ein Nutzer schrieb: „Schockierend! Ich würde lieber auf dem Boden sitzen.“ Andere fanden die Szenen lustig, wie die Bemerkung: „Bereit, fertig, los! Das sollte eine Olympische Veranstaltung sein.“

Die Meinungen zu diesem Urlaubserlebnis sind gespalten. Einige Kommentierende fanden das Verhalten der Gäste unterhaltsam. Vor allem das Verhalten eines Kindes, das „wie Usain Bolt“ durch den Poolbereich flitzte, sorgte für Erheiterung. Eine Person bezeichnete den „Wettlauf um die Liegen“ sogar als Teil des Urlaubsspaßes.

Sheralee erklärte später, dass diese Hektik nach den ersten Minuten abklang. Im Verlauf des Urlaubs stellte sie fest, dass es später am Tag ruhiger wurde. Insgesamt beschrieb sie das Hotel dennoch als „toll“. Viele sahen in der Geschichte ohnehin die humorvolle Seite eines typischen Urlaubsalltags.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.