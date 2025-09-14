Spanien-Urlauber verzweifeln bei Reise – es geschieht am Flughafen

Wer am Samstag (14. September) von seinem Spanien-Urlaub in die Heimat zurückkehren will, sollte besser viel Zeit und vor allem Geduld mitbringen. Am Flughafen Adolfo Suárez Madrid-Barajas, dem größten Flughafen Spaniens, wurde nämlich ein Streik ausgerufen.

Das Sicherheitspersonal am Madrider Flughafen befindet sich im Streik. Die Gewerkschaft kündigt an, dass dieser „unbefristet und ganztägig“ sein wird. Am Streik beteiligt sich allerdings nicht das eigentliche Flughafenpersonal, sondern Mitarbeiter der externen Sicherheitsdienst-Firma Trablisa. Diese ist am Flughafen Madrid-Barajas für die Sicherheitskontrollen zuständig.

Flughafen Madrid: Touristen müssen mit langen Wartezeiten rechnen

Der aktuelle Streik hat natürlich erhebliche Folgen für Spanien-Urlauber und kann die Reise deutlich komplizierter machen. Gegenüber der britischen Zeitung „The Sun“ berichteten Reisende, dass sie am Samstagmorgen 95 Minuten anstanden, um die Sicherheitskontrolle zu erreichen. Ein krasser Unterschied, denn Reisende müssen üblicherweise nur etwa zehn Minuten warten, um durch die Kontrollen zu gelangen.

Auf der Website warnt der Flughafen alle Spanien-Urlauber: „Aufgrund des Streiks, der von Trablisa-Sicherheitspersonal am Flughafen Madrid-Barajas ausgerufen wurde, können die Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen deutlich länger ausfallen als gewöhnlich. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.“

Spanien-Urlauber berichten von „endlosen Schlangen“

Wer sich aktuell am Flughafen Madrid-Barajas befindet, muss wohl mit erheblichen Wartezeiten rechnen. Touristen berichteten gegenüber „The Sun“, dass sich „endlose Schlangen“ gebildet hätten, die „sogar bis zu den Eingängen und Ausgängen des Flughafens“ reichen. Ein Nutzer postete auf „X“: „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es kilometerlange Schlangen gibt, um die Sicherheitskontrolle im Terminal 4 zu erreichen.“

Die Mitarbeiter von Trablisa fordern bessere Arbeitsbedingungen und eine Erhöhung ihrer Gehälter. Da die Gewerkschaft und die Firma bisher keine Einigung erzielen konnten, wurde ein Streik ausgerufen. Laut „EuroWeekly“ sollen die Verhandlungen zwar fortgesetzt werden, es gibt jedoch noch keinen festgelegten Termin dafür. Der Streik wird so lange andauern, bis eine Einigung erzielt wird.

Viele Reisende berichten von massiven Problemen. Einige haben aufgrund der langen Wartezeiten ihren Flug sogar verpasst. Ein Spanien-Urlauber nahm die Situation jedoch mit Humor und schrieb auf „X“: „Vielleicht will Madrid ja einfach nicht, dass ich gehe?“