Heftiges Bußgeld im Spanien-Urlaub – weil Touristen diese Strand-Regel nicht kannten

Achtung, Bußgeld-Falle im Spanien-Urlaub! Zwei Touristen in Spanien haben gegen Strandregeln verstoßen, indem sie vor 8 Uhr den Strand Playa de San Antonio in der Küstenstadt Cullera betraten.

Sie wollten ihre Sonnenschirme frühzeitig in der ersten Reihe aufstellen, berichtet der „Focus“ unter Berufung auf die spanische Zeitung „El Periódico„. Nun drohen ihnen hohe Geldstrafen.

Strenge Regeln für den Urlaub in Spanien

Die Stadtverwaltung überwacht im Sommer ihre Strände besonders stark. Zwischen 5 und 8 Uhr morgens sind diese für Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Regeln sollen Gewohnheiten wie das Reservieren von Strandplätzen mit Schirmen verhindern. Ziel ist es, Konflikte zwischen Touristen und Anwohnern zu vermeiden.

Wer diese Vorschriften ignoriert, riskiert Geldstrafen bis zu 3.000 Euro. Das Entfernen von Gegenständen wird ebenfalls geahndet. Dennoch versuchen einige Touristen, die Regelungen zu umgehen.

Konflikte zwischen Gästen und Anwohnern im Urlaub in Spanien

„Seit über 30 Jahren stehen wir früh auf, um den besten Platz zu bekommen. Das macht jeder, der eine kühle Stelle in erster Reihe am Meer haben möchte. Diese Regelung verstößt gegen unsere Rechte“, regt sich ein Badegast laut „Focus“ auf. Manch einer fürchtet, dass auch Familien bestraft werden könnten, die nur kurz einen Stuhl am Strand stehen lassen.

Anwohner hingegen beklagen das Verhalten von Besuchern, die früh Plätze reservieren und Stunden später zurückkehren. Sie fühlen sich durch dieses Verhalten ungerecht behandelt. „Sie glauben, ihnen gehört der Strand“, sagte er. Die Fronten sind also verhärtet.

