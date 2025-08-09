Von wegen Spanien und Türkei! Das ist das Lieblingsurlaubsland der Deutschen

Ab in den Urlaub! Genau das steht bei vielen Deutschen nun an, denn vielerorts haben bereits die Sommerferien begonnen. Klar, dass da einige den Koffer schnell gepackt, sich die Liebsten geschnappt und schwups, in die wärmeren Länder abgereist sind.

Aber es geht nicht in die Türkei oder nach Spanien, sondern ganz woanders hin …

Es steht schwarz auf weiß: Azoren sind auf Platz 1

Der Urlaub im Sommer 2025 wird wild, grün und überraschend! Denn ganz oben auf der Liste der meistgebuchten Reiseziele: die Azoren. Wer statt Party lieber Wasserfälle, Vulkankrater und absolute Ruhe sucht, ist hier richtig. Ein Geheimtipp? Ganz klar: Flores – die Blumeninsel.

Weiter geht’s mit Island auf Platz zwei. Heiße Quellen, Gletscher, wilde Pferde und Straßen, die aussehen wie aus einem Game-of-Thrones-Spin-off. Im Sommer scheint hier die Sonne fast rund um die Uhr – perfekt für alle, die Tag und Nacht durch die Natur stromern wollen.

Norwegen landet auf Platz drei und begeistert mit dramatischen Fjorden, glasklaren Seen und dieser besonderen Ruhe, die man nur in Skandinavien findet. Auf Platz vier überrascht Albanien: Günstig, vielseitig und mit über 300 Kilometern Küste, alten Ruinen und gastfreundlichen Menschen.

Griechenland bleibt mit Platz fünf ein Klassiker – aber mit einer klaren Empfehlung: lieber das Festland als überfüllte Inseln wie Mykonos oder Santorini. Regionen wie Epirus oder Thessalien bieten antike Stätten, Bergdörfer, Tavernen – und echtes Griechenland-Feeling ohne Menschenmassen. Auf Platz sechs: Schottland. Ein Reiseziel für alle, die sich nach Natur, Geschichte und einem guten Whisky sehnen.

Platz sieben bis zehn: Sonne satt und raue Küsten

Italien (Platz sieben) hingegen lockt mit weniger bekannten Regionen wie Apulien und den Marken abseits der Touristenströme. Portugal folgt auf Platz acht und lädt zu entspannten Roadtrips durch den Alentejo oder entlang der ruhigen Costa Vicentina ein. Irland (Platz neun) und Marokko (Platz zehn) punkten mit grüner Weite und rauer Küste einerseits sowie orientalischem Flair und Wüstenabenteuern andererseits.

