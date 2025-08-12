Feuer-Inferno in Spanien fordert erstes Opfer! Tausende Menschen evakuiert

In Spanien toben seit Tagen heftige Waldbrände, die von extremer Hitze und Trockenheit begünstigt werden. Nördlich von Madrid forderte das Feuer nun ein erstes Todesopfer.

Ein Mann wurde mit schweren Verbrennungen in Tres Cantos gefunden und starb später im Krankenhaus. Dutzende Feuerwehrleute kämpften hier verzweifelt gegen die Flammen, die noch immer nicht ganz unter Kontrolle sind.

Schreckliche Hitze und Flammen in Spanien

Das Feuer breitete sich bei Madrid „explosionsartig“ aus, berichtet ein Sprecher der Feuerwehr. „In kaum 40 Minuten kamen die Flammen sechs Kilometer voran.“ Rund 180 Bewohner mussten hier fliehen.

Die Hitze sorgt dafür, dass Büsche, Bäume und Gebäude schnell Feuer fangen. Einwohner berichteten von dramatischen Szenen: „Alle raus, alle aus dem Haus! Nehmt nichts mit, packt eure Taschen nicht, nur raus!“ Während der Brand bei Madrid unter Kontrolle ist, bleibt die Gefahr andernorts in Spanien hoch.

Tausende evakuiert: Großeinsatz in ganz Spanien

Parallel brennen weitere Regionen wie León, Zamora, Ourense und Cádiz. Mehr als 5.000 Menschen wurden landesweit in Sicherheit gebracht. Im Süden Spaniens wüteten Brände nahe Tarifa und zwangen mehr als 2.000 Menschen zur Evakuierung. Viele konnten später zurückkehren. Doch in León bleibt die Lage brisant: Über 3.000 Menschen mussten hier ihre Häuser verlassen.

Langanhaltende Trockenheit und Temperaturen über 40 Grad verschärfen die Situation in Spanien weiter. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.