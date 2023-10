Spanien: Feuer-Hölle in Disco – Mehrere Tote

Feuer-Tragödie in Spanien! In der Universitätsstadt Murcia im Südosten des Landes hat es einen Brand in einer Diskothek gegeben.

Dabei sollen laut Medienberichten zufolge sechs Menschen ums Leben gekommen sein.

Spanien: Sechs Tote bei Brand in Disco

Bürgermeister José Ballesta meldete sich bei X (ehemals Twitter) zu Wort und bestätigte den dramatischen Vorfall: „Rettungsdienste bestätigten 6 Todesfälle im Nachtclub Teatre. Sie arbeiten weiterhin an der Aufklärung der Fakten. Mein tiefstes Beileid an Familie und Freunde.“

Neben den sechs Toten seien außerdem mindestens vier Menschen verletzt worden, teilte der Notdienst am Sonntag mit. Gegen 6 Uhr morgens sei das Feuer ausgebrochen und konnte erst gegen 9 Uhr gelöscht werden. Noch steht nicht fest, ob es weitere Todesopfer gibt. Ausgeschlossen sei dies nicht, hieß es.

Möglicherweise gebe es mehrere Vermisste, sagte Bürgermeister José Ballesta. Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unbekannt.

