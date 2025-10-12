Seniorin zieht nach Spanien ans Meer – irre, was sie sich plötzlich von ihrer Rente leisten kann

Immer mehr Rentner entdecken Spanien als Ort für ihren Ruhestand. Gründe gibt es viele: angenehmes Klima, ein entspannter Lebensstil und vor allem niedrigere Kosten. Rund 23.000 Deutsche beziehen mittlerweile ihre Rente dort. Mittlerweile zählt Spanien nach Österreich und der Schweiz zu den beliebtesten Auswanderungszielen.

Auch die 68-jährige Patti Addington aus Florida zog es dorthin. Die frühere Lehrerin lebt heute im Küstenort Torremolinos. „Ich war mit meiner Rente noch nie so glücklich“, berichtete sie dem portugiesischen Nachrichtenportal „Postal“. In Spanien bekommt sie für ihr Geld deutlich mehr und gönnt sich sogar regelmäßig Reisen.

Spaniens Vorteile für den Ruhestand

2018 wanderte Addington den Jakobsweg und verliebte sich in das Land. „Ich kam aus Spanien zurück, ohne Lust zu gehen“, erzählt sie. Die Rückkehr in die USA fiel ihr schwer, und mit ihren längst erwachsenen Kindern sprach nichts gegen einen Neustart. 2021 zog sie schließlich ins sonnige Torremolinos, in eine Wohnung mit Meerblick, wie die „tz“ berichtet.

+++ Touristen machen Urlaub auf griechischer Insel – „Wir sind erschüttert“ +++

Der finanzielle Unterschied war für Addington sofort spürbar. Statt 1500 Dollar (ca. 1281 Euro) zahlt sie für ihre Zweizimmerwohnung in Spanien nur 860 Euro. Auch Strom und Wasser kosten deutlich weniger. Sogar eine private Krankenversicherung ist rund 1000 Dollar pro Jahr günstiger, berichtet die Zeitung „tz“. Und Alltagsschwärmereien wie diese gehören jetzt dazu: „Eine gute Flasche Wein ruiniert nicht mehr das Budget.“

+++ Lotto-Spieler wird zum Millionär – doch ans Geld kommt er erst mal nicht ran +++

Welches Budget man in Spanien benötigt

Laut „Auswandern Info“ liegen Spaniens Lebenshaltungskosten 20 bis 40 Prozent unter deutschen Preisen, vor allem abseits von Großstädten wie Madrid oder Barcelona. Schon mit 1000 Euro monatlich kann ein Rentner gut leben. Wer mehr Spielraum möchte, sollte rund 1200 bis 1500 Euro pro Monat einplanen – für ein komfortables Leben.

Ein Umzug nach Spanien gelingt oft problemlos. Dank EU-Regelungen wird die deutsche Rente einfach weiter ausgezahlt, auch die Besteuerung ist klar geregelt. Ein Abstecher zur Rentenversicherung vor dem Umzug kann dennoch nicht schaden, um alle Details zu klären.

Mehr Themen:

Einmal angekommen, zeigt sich, wie viel Lebensqualität Spanien bieten kann. Addington etwa nutzt ihre Ersparnisse für Reisen innerhalb des Landes, Spanischkurse und entspannende Wellness-Behandlungen. „Nach Spanien zu ziehen, war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt sie rückblickend. Ihr Alltag besteht heute aus ausgiebigen Spaziergängen, Erkundungstouren und genussvollen Momenten.