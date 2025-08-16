Spam-Anrufer terrorisieren ganz Deutschland – diese Nummer solltest du ignorieren

Telefonbetrüger zeigten sich im Frühjahr besonders kreativ. Neben falschen Gutscheinen und Gewinnspielen schöpften sie neue Ideen aus. Auch im Juni waren die Spammer hartnäckig und versuchten, ihre Maschen fortzuführen. Dabei betrafen viele der Betrugsanrufe immer wieder die gleichen Nummern.

Laut Clever Dialer war Hamburg sowohl im Mai als auch im Juni ein Hotspot für Telefonspam. Fünf der zehn nervigsten Nummern stammen scheinbar von denselben Betrügern.

Spam-Hochburg Hamburg bleibt im Fokus

Clever Dialer, eine App für Spamschutz, ermittelt und veröffentlicht die Top 10 der Spam-Nummern regelmäßig. Clever Dialer schützt nicht nur durch Informationen, sondern blockiert bekannte Spam-Anrufe direkt.

Die Plattform lebt auch von Community-Hilfe: Nutzer können unseriöse Anrufe melden, wie „inside digital“ berichtet. Die Hamburger Nummern mit der Vorwahl „0408559“ fielen besonders auf. Betrüger änderten die Endziffern, um eine Sperrung zu erschweren.

Schon im Mai tauchten sechs Varianten dieser Nummer auf. Ihre Methode blieb gleich: Sie nutzten gefälschte Gewinnspiele und baten um Datenabgleiche. Im Juni war die Vorwahl „0408559“ sogar fünfmal in den Spam-Charts vertreten, wie „inside digital“ berichtet. Doch auch die Vorwahl „0211955868xy“ wurde für Betrugsgespräche missbraucht.

Telefonnummern als Spam-Merkmal

Clever Dialer listete die Top 10-Spam-Nummern für Juni: 040855983155, 01634564718, 021195586809, 021195586810, 040855983156, 040855983154, 040855983153, 017636626604, 040855983159 und +31626295287.

Nutzerinnen und Nutzer sollten nummernbezogene Hinweise ernst nehmen und wachsam bleiben. Apps wie Clever Dialer helfen, sich vor Spam zu schützen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.