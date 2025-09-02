„Sonnensturm“ auch in Deutschland zu sehen? HIER hast du die besten Chancen

Ein starker Sonnensturm könnte rund um den 2. September auf die Erde treffen. Experten warnen vor Auswirkungen auf Satelliten und Stromnetze. Gleichzeitig könnte das seltene Phänomen Polarlichter in Deutschland sichtbar machen.

Polarlichter auch in Deutschland sichtbar

Laut einem Nasa-Modell könnte der geomagnetische Sturm der Klasse G3 auftreten. Diese Stärke reicht oft aus, um Polarlichter bis nach Mitteleuropa sichtbar zu machen. Klare Nächte und Regionen mit wenig Lichtverschmutzung bieten die besten Beobachtungsmöglichkeiten. Technische Störungen durch den Sonnensturm bleiben jedoch möglich.

Solarstürme entstehen durch koronale Massenauswürfe. Während deren Eintreffen Tage dauern kann, lässt sich ihre Ankunftszeit genau berechnen. „Allerdings lässt sich die Zeit, die zwischen dem Auftreten der Eruption auf der Sonne und dem Eintreffen des Sturms auf der Erde liegt, recht genau bestimmen“, so das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, zitiert „News.de„.

Orte wie Helgoland und Pellworm bieten ideale Bedingungen für die Beobachtung. Auch Sternenparks wie das Westhavelland und die Rhön sind geeignet. Die Winklmoos Alm in Bayern verspricht auf 1.200 Metern Höhe freie Sicht. Wer Polarlichter sehen will, sollte die Nacht draußen verbringen und hoffen, dass das Wetter mitspielt.

