Mitten im Sommer! Norma-Kunden fallen bei diesem Anblick aus allen Wolken

Anstatt „36 Grad und es wird noch wärmer“ singt man bei Norma wohl jetzt ein ganz anderes Lied, denn nun werden Lebensmittel verkauft, die man eigentlich zu einer ganz anderen Jahreszeit einordnet. Und es ist nicht nur ein Produkt da, sondern ganze Regale sind prall gefüllt!

Kein Wunder, dass die Kunden von Norma bei diesem Anblick wohl aus allen Wolken fallen …

Weihnachtssüßigkeiten bei Norma – und das bei über 30 Grad

Die Temperaturen haben die 30 Grad Marke längst geknackt und lösen bei vielen Menschen nicht nur Schwitzattacken aus, sondern auch knallrote Gesichter. Kein Wunder, dass da nicht nur die Lust nach Gegrillten groß ist, sondern auch nach Wassermelonen und leckeren Getränken.

Und eigentlich würde man bei den aktuellen Temperaturen eher an Eiskaffee, Poolpartys und luftige Sommerkleidung denken – aber bei Norma spielt gerade eine ganz andere Playlist. Statt „36 Grad und es wird noch heißer“ läuft dort gefühlt schon „Last Christmas“ in Dauerschleife. Denn: Die Regale sind voll mit Weihnachtsleckereien – und das, obwohl erst in rund 20 Wochen Weihnachten vor der Tür steht!

Lebkuchen, Spekulatius & Co.

Und nein, das ist kein kleiner Ausrutscher – da steht nicht nur ein verirrter Schokoweihnachtsmann im Regal. Ganze Reihen sind gefüllt mit Spekulatius, Lebkuchen, Schokofiguren und allem, was das Plätzchen-Herz höher schlagen lässt – kein Wunder, dass es ein TikTok-User prompt filmte und veröffentlichte.

Seit Anfang August ist also offiziell: Bei Norma trifft Hitze-Welle auf Weihnachtszauber. Und wer weiß – vielleicht schmecken eiskalte Dominosteine ja wirklich überraschend gut zum Wassermelonen-Feta-Salat? Der nächste TikTok-Trend wartet vielleicht schon in der Süßwarenabteilung.

So oder so: Die einen rollen die Augen, die anderen rollen den Einkaufswagen im Norma direkt in Richtung weihnachtliche Süßigkeiten. Klar ist aber, dass die vorweihnachtliche Naschwaren-Offensive mitten im Spätsommer für ordentlich Gesprächsstoff sorgt.