Drama in Solms (Hessen) ++ Drei Tote ++ Ein Verletzter

Fürchterliche Szenen in Solms (Hessen) am Samstagvormittag. Gegen 11 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein: Eine verletzte Person befinde sich auf einem Hof im Ortsteil Niederbiel.

Die Beamten fanden vor Ort eine Person mit schweren Kopfverletzungen und brachten sie umgehend ins Krankenhaus. Im Haus stießen die Beamten auf mehrere Leichen.

Drei Tote in Solms (Hessen)

Die Polizisten gingen anschließend in das betroffene Wohnhaus, um die Hintergründe zu klären. Dort machten sie eine schockierende Entdeckung. Drei Menschen wurden leblos aufgefunden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Personen feststellen. Die Identität der Verstorbenen und die genauen Umstände ihres Todes sind noch nicht geklärt.

Die verletzte Person, die im Hof gefunden wurde, gilt bis auf Weiteres als Zeuge. Derzeit gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise darauf, dass für weitere Menschen Gefahr besteht. Die Umstände des dramatischen Vorfalls in Solms werden nun intensiv untersucht. Staatsanwaltschaft und Polizei arbeiten eng zusammen, um die Todesursache zu klären.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Die Behörden bitten darum, aus Respekt vor den Angehörigen, Spekulationen zu vermeiden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können erst Anfang kommender Woche weitere Details veröffentlicht werden.

Zeugen, die Angaben zu diesem Verbrechen in Solms machen können, sollen sich dringend bei der Polizei in Wetzlar melden. Die Beamten sind unter der Nummer 06441-9180 erreichbar.