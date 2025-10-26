Drama mit 3 Toten in Solms (Hessen) – hat die Mutter ihre eigene Familie getötet?

Fürchterliche Szenen in Solms (Hessen) am Samstagvormittag (25. Oktober). Gegen 11 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein: Eine verletzte Person befinde sich auf einem Hof im Ortsteil Niederbiel.

Die Beamten fanden vor Ort eine Person mit schweren Kopfverletzungen und brachten sie umgehend ins Krankenhaus. Im Haus stießen die Beamten auf mehrere Leichen. Nun steht fest: Es war eine Familie.

Drei Tote in Solms (Hessen)

Die Polizisten gingen in das betroffene Wohnhaus, um die Hintergründe zu klären. Dort machten sie eine schockierende Entdeckung. Drei Menschen wurden leblos aufgefunden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der Personen feststellen. Die Identität der Verstorbenen und die genauen Umstände ihres Todes waren bis dato noch nicht geklärt.

Inzwischen (26. Oktober) gibt es neue Entwicklungen: Bei den drei Toten handelt es sich um ein Ehepaar und ihre 18-jährige Tochter. Nach bisherigen Ermittlungen steht die 55-jährige Mutter im Verdacht, zunächst ihren Ehemann und danach die gemeinsame Tochter getötet zu haben, bevor sie Suizid beging.

Weiter heißt es, dass der 20-jährige Sohn verletzt vom Tatort fliehen konnte. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Wetzlar erlitt er nur leichte Verletzungen. Wie genau der Vater und die Tochter ums Leben kamen, war zunächst unklar. Nach ersten Ermittlungen geht man jedoch davon aus, dass die 18-Jährige vergiftet wurde.

Polizei bittet Öffentlichkeit um Hilfe

Die Staatsanwaltschaft sprach von einer „grauenhaften Tragödie“. Über mögliche Hintergründe machten die Ermittler zunächst keine Angaben, betonten jedoch, dass keine Gefahr für andere Personen bestanden habe.



Zeugen, die Angaben zu diesem Verbrechen in Solms machen können, sollen sich dringend bei der Polizei in Wetzlar melden. Die Beamten sind unter der Nummer 06441-9180 erreichbar.