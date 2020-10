Sneaker: Reebok released 'gewöhnungsbedürftigen' Schuh – und löst schon mit der Ankündigung einen Hype aus

Sneaker sind mittlerweile das Modestück schlechthin. Viele sammeln die sportlichen Schuhe, campen sogar vor Schuhgeschäften, um den neuen Release nicht zu verpassen.

Auch die neuen Sneaker der Marke Reebok erfahren einen ähnlichen Hype. Passend zu der Jahreszeit soll das neue Modell zum Outfit passen. Die Neuerscheinung ist ein echter Hingucker aber auch erst einmal gewöhnungsbedürftig.

Sneaker: Reebok kündigt außergewöhnliches Modell an

Der Oktober neigt sich fast dem Ende zu, es steht also bald Halloween vor der Tür. Dieser Tag wird in Amerika weitaus heftiger gefeiert als in Deutschland. Daher hat die Bekleidungsmarke Reebok die Situation genutzt und kündigt ein neues Paar Sneaker im Halloween-Stil an.

Und zwar sehen die Schuhe aus wie der Anzug eines Ghostbusters. Der Kultfilm aus den 80er-Jahren begeistert immer noch viele Leute und die Anzüge der Geisterjäger dienen Jahr für Jahr als Halloween Kostüm. Die neuen Reebok Ghost Smashers werden mit dem Satz beworben „Shoe ya gonna call?“ angelehnt an den Titelsong von Ghostbusters.

Ghostbusters kam 1984 in die Kinos. Darin spielten unter anderem Bill Murray und Sigourney Weaver mit. Foto: imago images / Everett Collection

Genau um Mitternacht zum 31. Oktober gehen die Sneaker in den Verkauf. Fans müssen schnell sein, denn schon die Ankündigung löste bereits einen riesigen Hype aus. Die Schuhe sollen umgerechnet 126 Euro kosten.

Reebok officially reveal Ghostbusters themed footwear and apparel collection: https://t.co/I6kwfy5SoR pic.twitter.com/KyuflYhrq2 — Ghostbusters News (@GBNewsdotcom) October 23, 2020

Einen Haken hat der Release jedoch: wie es aussieht, wird das Modell nur in Männergrößen angeboten, berichtet „CNET“. (neb)