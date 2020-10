Smartphone: Chinese kauft Telefonnummer für 300.000 Dollar – der Grund wirkt völlig absurd

Vielen Leuten ist ihr Smartphone-Nummer heilig. So auch einem Mann aus China. Dieser zahlte jetzt für eine neue Handynummer 300.000 Dollar.

Erst kürzlich hat der Chinese eine unglaubliche Summe für eine ganz bestimmte Handynummer gezahlt.

Smartphone: Unglaublicher Preis für bestimmte Handynummer

Die chinesische Kultur setzt auf einige Artefakte, die uns in Deutschland gar nicht so geläufig sind. So stehen verschiedene Zahlen für unterschiedliche Dinge.

Etwa die Zahl acht. Auf Mandarin, der häufig gesprochensten Sprache in China, bedeutet die Zahl Wohlstand. Daher ist die Acht in der Telefonnummer bei den Chinesen sehr begehrt. Generell wird die Acht als Glückszahl angesehen. So wurden die Olypmischen Spiele in China auch um 8:08 Uhr am 08.08.2008 eröffnet.

Das ist die Volksrepublik China:

Die Hauptstadt ist Peking

mit 1,4 Milliarden Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Welt

Das Land in Ostasien hat eine Fläche von 9.326.410 km²

China zählt zu den offiziellen Atommächten

Telefonanbieter werben damit, Zahlenkombinationen anzubieten mit den Ziffern, die für wünschenswerte Dinge stehen. Zum Beispiel die Sieben. Sie steht für das Erwachen und wird oft auf neue Beziehungen bezogen. Diese „glücklichen Nummern“ werden in einer Auktion an den Höchstbietenden verkauft.

An der Auktion für die begehrte Nummer beteiligten sich 5000 Bieter. Die Nummer des meistbietenden Chinesen enthält fünfmal die Zahl acht. Das war ihm umgerechnet 253.297,50 Euro wert.

Übrigens: Anders als die Glückszahlen sieben und acht ist die vier eine Pechzahl. Auf Mandarin steht sie für den Tod und wird von vielen Chinesen daher gemieden. (neb)