Sky-Chef schmiedet Bundesliga-Revolution – „Es ist an der Zeit“

Alexander Rösner, der Chefredakteur von Sky Sport, hat einen großen Wunsch: Er möchte mit seinem Team in die Kabinen der Bundesliga-Teams.

Bisher fehlt den Medien der Zugang zu diesem emotionalen Bereich des Fußballs. „Wir durften solche Emotionen bisher aber nicht transportieren“, kritisiert Rösner.

Sky fordert neue Perspektiven

Die Social-Media-Kanäle der Vereine zeigen längst, was hinter den Kulissen passiert. Partyvideos und Einblicke ins Kabinenleben gehören dazu. Deshalb fordert Rösner: „Es ist an der Zeit, dass die Bundesliga uns Medien die Türen öffnet.“ Diese transparenten Momente will Sky endlich auch für die Zuschauer einfangen.

Sein großes Vorbild ist der US-Sport, insbesondere die NFL. Dort interviewen Journalisten Spieler direkt in der Kabine. „Während sie oberkörperfrei noch das Handtuch um die Hüfte tragen“, schwärmt Rösner. Für die Bundesliga wünscht er sich Ähnliches. „Es wäre toll, wenn wir irgendwann auch mal für Interviews in die Kabinen kommen dürfen“, sagt der Sky-Chef.

Sky lobt Fortschritte in der Bundesliga

Trotz aller Wünsche sieht Rösner auch Fortschritte. Aufnahmen aus den Kabinen vor dem Spiel oder Interviews in der Halbzeit sind bereits möglich. Auch die Schiedsrichter-Kamera gehört dazu. Diese Neuerungen bringen die Zuschauer „ganz nah dran“. Laut Rösner sind sie wichtig, weil sich Sehgewohnheiten verändert haben.

Sky bleibt am Ball und setzt sich aktiv dafür ein, Bundesliga-Fans noch intensivere Einblicke ins Innenleben ihrer Lieblingsteams zu bieten. Die Kabinentüren zu öffnen, könnte der nächste große Schritt sein.

