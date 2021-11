Skiurlaub in Österreich: Ab in den Winterurlaub? DIESE Dinge solltest du auf keine Fall vergessen

Wer jetzt in Deutschland Lust auf Wintersport hat, der muss in die Skihalle fahren. Anders sieht es beim Skiurlaub in Österreich aus: Auf etlichen Pisten rasen schon jetzt die Skifahrer den Hang hinunter.

Bei deinem Skiurlaub in Österreich solltest du einige wichtige Gegenstände auf jeden Fall im Gepäck haben.

Skiurlaub in Österreich: Bei unserem Nachbarn kannst du schon die Hänge heruntersausen. Foto: IMAGO / imagebroker

Skiurlaub in Österreich: Das solltest du auf keinen Fall vergessen

Wie bei jedem Urlaub gehören natürlich Geld und dein Ausweis ins Handgepäck. Mitunter sind weitere Unterlagen wichtig – vor allem jetzt zu Zeiten von Corona.

Für die Reise nach Österreich bedeutet das laut Auswärtigem Amt konkret:

bei einem Aufenthalt in den zehn Tagen vor Einreise ausschließlich Deutschland musst du einen der „Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr“ erbringen

als solches gilt ein negativer Covid-Test (Antigentest nicht älter als 48 Stunden / PCR-Test nicht älter als 72 Stunden ab Probenentnahme), ein Nachweis über eine vollständige Impfung, ein Genesenennachweis oder ein Antikörpernachweis

kannst du diesen Nachweis nicht vorgelegen, musst du dich elektronisch registrieren, außerdem spätestens 24 Stunden nach der Einreise auf eigene Kosten einen PCR-, Antigen-, oder anerkannte Selbsttest machen

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

+++ Skifahren in Österreich: Regierung verschärft Regeln – DAS droht jetzt allen Wintersport-Fans +++

Während der Pandemie solltest du immer auch FFP2-Masken im Gepäck haben. In Österreich gilt eine generelle FFP2-Maskenpflicht „im gesamten Handel, in Museen und Bibliotheken – überall dort, wo kein G-Nachweis vorgeschrieben ist“, erklärt das österreichische Sozialministerium.

Skiurlaub in Österreich: Hier gilt die 2G-Regel

Wichtig: Ab dem 6. Dezember gilt für viele Orte in unserem Nachbarland die 2G-Regel. Sie betrifft körpernahe Dienstleistungen, Gastronomie, Weihnachtsmärkte, Hotels, den Kulturbereich, Sport- und Freizeiteinrichtungen und Besuche im Krankenhaus.

Nur bis zum 6. Dezember ist der Zutritt dort auch mit Erstimpfung und zusätzlichem PCR-Test möglich.

Skiurlaub in Österreich: Diese Dokumente dürfen nicht fehlen

Daneben solltest du weitere Dokumente für deinen Urlaub parat haben, etwa die Buchungsunterlagen zu deiner Unterkunft, Tickets, deinen Führerschein, die Krankenversicherungskarte und eine Geldkarte. (vh)