Ski-Urlaub und Corona: Keine Winter-Reisen nach Österreich, Italien und Bayern?

Rund acht Millionen Deutsche fahren nach Angaben des Deutschen Skiverbandes regelmäßig Ski oder Snowboard. Millionen zieht es in den Winterferien in die Alpen zu Ski-Urlauben nach Österreich, Südtirol, Frankreich oder Bayern.

Doch dem Corona-Desaster in Ischl und angesichts der europaweiten Coronavirus-Pandemie erscheint ein normaler Skiurlaub in der Wintersaison 2020/21 fast unbedenkar. Die Politik streitet über die Urlaubspläne für Weihnachten und den Winter.

Skiurlaub 2020/2021: Sind Winterferien in den Alpen trotz Corona möglich?

Österreich: Lockdown im Tourismus wohl noch bis kurz vor Weihnachten

Aktuell gibt es in Österreich einen weitaus strengeren Lockdown als in Deutschland. Er gilt zunächst bis zum 6. November.

Wie „Der Standard“ berichtet, ist aber nicht damit zu rechnen, dass direkt nach Nikolaus ein normaler Tourismusbetrieb in den österreichischen Alpen wahrscheinlich ist. Hotels und Liftanlagen werden wohl erst später aufsperren dürfen, vorher sind wohl Einzelhandel und Schulden dran. Die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, nennt als realistisches Datum den 18. Dezember.

Klar ist: Österreich will nicht auf den Wintertourismus verzichten. Rund 800 Millionen Euro Umsatz pro Woche macht das Land mit Wintertouristen. Der Tourismus macht rund 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus und Hunderttausende arbeiten in dieser Branche.

+++ Corona-Gipfel: Neue Lockdown-Maßnahmen für Weihnachten und Silvester in Deutschland +++

Bayern: Markus Söder will eine europaweite Skiurlaub-Lösung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will eine europaweite Lösung für Skiurlauber. Die Aussicht auf Winterreise-Bewegungen über die Feiertage bereite ihm „große Sorge“, sagte Söder im ARD-Morgenmagazin. Frühere Urlaubszeiten im Frühjahr und Sommer hätten das Infektionsgeschehen befeuert. Die aktuellen Corona-Zahlen in Österreichen seien „immens hoch“, sagte er im heute-journal im ZDF und er wolle kein „zweites Ischgl“ erleben. Er wisse, dass das für Österreich nicht einfach sei, aber für Deutschland sei auch vieles nicht einfach, so der Ministerpräsident.

----------------------------

Beliebte Ziele für Skiurlauber in Deutschland:

Bayerische Alpen: Allgäuer Alpen, Bayerische Voralpen und Chiemgauer Alpen

Bayerischer Wald: Skigebiet am Großen Arber

Schwarzwald

Schwäbische Alb

Harz

Erzgebirge

Vogtland

Hochsauerland

Skiarena Silbersattel in Thüringen

----------------------------

Söder kann sich sehr mit dem Vorschlag aus Frankreich und Italien anfreuden, die Skiurlaube erst ab Januar schrittweise zu erlauben. „Wenn wir Grenzen offen halten wollen, brauchen wir auch eine klare Übereinkunft, was das Skifahren betrifft. Ansonsten wird es eine schwierige Entwicklung“, sagte er am Dienstag in München. Man kann es auch als eine Warnung an Österreich deuten, dass Grenzschließungen eine Option wären. „Mir wäre lieber, wir würden ein einheitliches Übereinkommen auf europäischer Ebene haben: keine Skilifte offen überall beziehungsweise kein Urlaub überall.“

+++ Corona in Deutschand: Söder schockt mit Flugzeugabsturz-Vergleich +++

Die Bild-Zeitung spricht bereits von einer „Ski-Schlacht“ zwischen Söder und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

„ZWEITES ISCHGL“ - Ski-Schlacht zwischen Kurz und Söder https://t.co/peHtxwfbLC — BILD (@BILD) November 24, 2020

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), sieht dagegen ein Verbot der Ski-Saison als kritisch an: „Sicherheit geht auch im Winter vor. Aber ich bin davon überzeugt, dass Skifahren in einem gewissen Umfang und unter klaren Kriterien wie zum Beispiel einer maximal erlaubten Anzahl von täglichen Skipässen ohne Probleme möglich ist.“

Corona-Infektionsrisiko Skiurlaub? Foto: imago images/Lehtikuva

Er plädiert gegenüber dpa: „Wir sollten Dinge möglich machen, wo man Sicherheit schaffen kann. Ein generelles Verbot halte ich für falsch.“

Italien: Ministerpräsident Conte will Skigebiete bis zum 10. Januar geschlossen halten

Große Skepsis über Skiurlaube gibt es in Italien. Ministerpräsident Giuseppe Conte will die Skigebiete bis zum 10. Januar geschlossen halten. Dem TV-Sender „La7“ sagte er Regierungschef: „Es ist nicht möglich, einen Winterurlaub zuzulassen, wir können uns das nicht leisten.“

Er will zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen europäischen Fahrplan zur Öffnung der Skigebiete ab Januar 2021 entwerfen.

Wird es im Winter 2020/21 Skiurlaube in Europa geben können? Foto: imago images / Action Pictures

Auch die italienischen Regionen fordern wenigstens eine länderübergreifende Regelung. Wenn Skipisten geschlossen würden, sollte das für ganz Europa gelten, sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, der Zeitung „Corriere della Sera“. Man könne das Skifahren nicht im italienischen Südtirol verbieten und es aber im österreichischen Kärnten erlauben.

Italien und Österreich drohen Milliardenverluste – muss die EU Entschädigungen zahlen?

Österreich dagegen verweist auf Hygienemaßnahmen und das Verbot von Après-Ski-Partys und fordert von der EU Entschädigungen in Milliardenhöhe, sollten die österreichischen Skigebiete tatsächlich geschlossen bleiben müssen. Finanzminister Gernot Blümel geht von bis zu zwei Milliarden Euro Schaden aus. „Wenn die EU das wirklich will, dann muss sie dafür auch bezahlen“, so Blümel.

+++ Urlaub in der Schweiz: Bergbahnbetreiber mit klarer Ansage – sie betrifft alle Skifahrer +++

Aber auch Italien dürfte bei einem Ski-Urlaub-Verbot kräftig bluten. Die Skigebiete in Südtirol, in den Alpen und Dolomiten, erwirtschaften jährlich rund elf Milliarden Euro Umsatz, ein Drittel davon in den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr.