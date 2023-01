Ski-Urlaub in Österreich: Drama auf der Piste! Eine Frau stirbt, mehre Menschen schwer verletzt

Dramatischer Start ins neue Jahr! An Neujahr (1. Januar) entwickelte sich der Ski-Urlaub in Österreich für gleich mehrere Menschen zum Albtraum. An einer steilen Piste kam es innerhalb von kurzer Zeit zu zwei Unfällen – eine 28-Jährige starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Ski-Urlaub in Österreich: Dramatischer Unfall kostet 28-Jährige das Leben

Die Unfallserie am auf der steilen Ski-Piste am Hintertuxer Gletscher in Tirol begann bereits gegen 10 Uhr morgens. Zwei befreundete Paare aus den Niederladen fuhren über ein eisiges und steiles Stück in Richtung Tal, als die beiden Frauen aus der Gruppe (27 und 28 Jahre alt) unabhängig voneinander stürzten.

Laut „Tiroler Tageszeitung“ rutschte die 28-Jährige etwa 100 Meter den Hang hinunter, durchbrach dabei ein Fangnetz und wurde rund 20 Meter durch die Luft geschleudert. Sie prallte schließlich gegen einen Baum und starb noch vor Ort an ihren lebensgefährlichen Verletzungen.

Ihre 27-jährige Begleiterin rutschte nach ihrem Sturz ungebremst über den Pistenrand, landete in einer steinigen Mulde. Schwer verletzt wurde sie von einem Rettungshubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus geflogen.

Ski-Urlaub in Österreich: Deutsche verletzt sich an selber Stelle schwer

Nur 30 Minuten später musste der Rettungshubschrauber erneut zu der gleichen Stelle anrücken, diesmal wegen einer 55-jährigen Deutschen. Auch sie war bei der Abfahrt gestürzt und schwer verletzt.

Es war allerdings nicht der letzte Vorfall an diesem Neujahr am Hintertuxer Gletscher: Am Mittag gegen 14 Uhr stürzte ein 56-jähriger deutscher Ski-Fahrer an einer anderen Stelle des Gebietes. Er prallte gegen eine Beschilderung und verletzte sich dabei schwer am Auge, so die „Tiroler Tageszeitung„.

Die genauen Umstände der dramatischen Ereignisse in dem Ski-Ort waren zunächst unklar, die Polizei ermittelt.