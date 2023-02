Ski-Urlaub in Österreich: Deutsche stirbt unter Lawine – ihre Begleiterin muss Stunden ausharren

Schreckliches Drama beim Ski-Urlaub in Österreich! Zwei Deutsche wurden von einer Lawine begraben. Eine von ihnen starb.

Für zwei Frauen aus Bayern endete der Ski-Urlaub in Österreich mit einer Tragödie: Die beiden Frauen waren am Sonntagvormittag (5. Februar) östlich von Bozen am Limojoch unterwegs. Dann gerieten sie in eine große Schneeverwehung.

Ski-Urlaub in Österreich: Eine Frau überlebte unverletzt

In einer Höhe von 2.200 Metern riss eine Lawine die zwei Frauen mit, wie der „Merkur“ berichtet. „An dieser Stelle war es nicht besonders steil“, sagte Diego Clara, Sprecher der Südtiroler Bergrettung. Allerdings lag die Windgeschwindigkeit bei 120 km/h.

Die Lawine sei zwar nicht besonders groß gewesen, verschüttete aber eine 31-Jährige aus Wackersberg bei Bad Tölz und ihre Begleiterin. Eine deutsche Touristengruppe bekam das Unglück zufällig mit. Sie eilten herbei, suchten verzweifelt nach den Verunglückten. Eine der Frauen konnten sie unverletzt retten.

Ski-Urlaub in Österreich: 31-Jährige kann nur noch tot geborgen werden

Insgesamt 40 Einsatzkräfte waren mit Motorschlitten und Raupenfahrzeugen der Schutzhütten zum Unfallort geeilt. Ein Rettungshubschrauber musste wegen des starken Windes allerdings wieder umkehren. Erst nach einer Stunde konnte die andere Verunglückte ausgegraben werden! Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos. Die 31-Jährige war tot.

Wie der der „Merkur“ berichtet, wurde die Freundin unterkühlt und unter Schock stehend von Notfallseelsorgern betreut.

Und das ist nicht der einzige schreckliche Unfall, der durch eine Lawine in der vergangenen Zeit passierte: Weil er ein Video drehen wollte, begab sich ein 32-Jähriger im Skigebiet Obergurgl/Hochgurg in große Gefahr – und das bezahlte er mit seinem Leben.