Ski-Urlaub in Ischgl: Drastischer Schritt! DAS ist in der kommenden Saison plötzlich verboten

Am 25. November geht es wieder los! Dann startet die neue Wintersaison auch in dem von Ski-Urlaubern geliebten Ort Ischgl in Österreich.

Doch einige Gäste werden enttäuscht sein. Denn es wird definitiv ein anderes Ski-Urlaub-Erlebnis in Ischgl als sonst – und das nicht nur wegen der neuen Corona-Regeln.

Ski-Urlaub in Ischgl: DAS ändert sich in dieser Saison

Der auch bei den Deutschen beliebte Wintersportort Ischgl will aus dem vergangenen Jahr lernen: Statt die Wintersaison in diesem Jahr wieder ausfallen zu lassen, werden hier ab November einige harte Regeln durchgesetzt. Mit regelmäßigem Desinfizieren, dem Einsatz von Kameras und vermutlich auch einer FFP2-Maskenpflicht und einer 3G-Regelung (offizielle geltende Regeln der österreichischen Behörden stehen noch aus) will der Ski-Ort Massenansteckungen wie im Frühjahr 2020 verhindern.

Endlich wieder Ski-Urlaub in Ischgl. Doch das ist in dieser Saison anders. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Roland Mühlanger

So sollen vor allem die Seilbahnkabinen, Skibusse, WCs und vieles mehr mit Kaltvernebelungsgeräten desinfiziert werden. An den Kassen und Liften werden Kamerasysteme eingerichtet, um geringere Wartezeiten zu ermöglichen. „Ziel ist und bleibt es, eine der sichersten Destinationen im Alpenraum für unsere Gäste zu sein“, so Alexander von der Thannen vom Tourismusverband Paznaun-Ischgl zum „Express“.

Urlaub in Österreich – das ist Ischgl:

ein Skiort im Paznaun, im Westen Österreichs

liegt in Tirol

das Skigebiet Silvretta Arena hat Pisten von insgesamt 238 Kilometern und 45 Liftanlagen

Stadt ist für ihre rege Après-Ski-Szene bekannt

auf der Idalp finden regelmäßig „Top of the Mountain“-Konzerte mit bekannten Musikern statt (u.a. Helene Fischer, Jason Derulo)

Allerdings macht Ischgl jetzt nicht nur Schlagzeilen mit den neuen Corona-Regelungen. Bestimmte Gäste sind dem Urlaubsort ein Dorn im Auge. Von denen will man sich hier mithilfe weiterer Verbote befreien.

Ski-Urlaub in Ischgl: Dank dieser Verbote wird einigen Gästen die Laune ziemlich vergehen

Die Rede ist von Party-Urlaubern. Für viele ist eine gute Après-Ski-Party ein Muss bei ihrem Urlaub in Ischgl. Doch viele kommen offenbar einzig und allein zum Feiern in den Ort – das will der nicht mehr dulden und fährt harte Bandagen auf.

Zum Start der neuen Saison darf in öffentlichen Bereichen kein Alkohol mehr getrunken werden. Etwaige Partybusse, die von auswärts anreisen, müssen Ischgl ab 19.00 Uhr wieder verlassen.

Und: Auf Partys dürfen nur noch Klassiker und andere Après-Ski-Lieder gespielt werden und keine „reinen Sauflieder“ mehr, so der „Express“. (mbo)