Ski-Urlaub in Deutschland, Österreich und Schweiz: Hier kannst du noch Skifahren, hier sind die Pisten zu

Was wird in Corona-Zeiten aus meinem Ski-Urlaub in Deutschland, Österreich oder der Schweiz?

Was wird in Corona-Zeiten aus meinem Ski-Urlaub in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Eine Frage, die sich gerade viele begeisterte Wintersportler stellen.

Doch wie so oft in dieser Pandemie gibt es auch hier keine eindeutigen Regeln. Wer aktuell einen Ski-Urlaub in Deutschland, Österreich oder der Schweiz plant, muss sich also sehr genau informieren.

Ski-Urlaub in Deutschland, Österreich und Schweiz: So ist die Lage

Laut dem Online-Portal „skiresort.de“ sind in Europa von rund 28.000 Kilometern Skipiste aktuell nur knapp 200 Kilometer geöffnet – das entspricht einem Anteil von nur etwa 0,7 Prozent. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gelten dabei jeweils eigene Regelungen.

Wie gehen die deutschsprachigen Länder in Corona-Zeiten mit dem Ski-Tourismus um? Foto: imago images / U. J. Alexander

In Deutschland hat sich die Politik dafür stark gemacht, die Skigebiete erst nach Neujahr wieder zu öffnen. Doch das stößt auf Kritik. Ein Wintersportverbot wäre für die betroffenen Regionen katastrophal und zudem unverständlich, sagt Matthias Stauch, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS), gegenüber „t-online.de“. Bewegung an der frischen Luft sei gesund und das Infektionsgeschehen in Ischgl sei nicht vom Skibetrieb ausgegangen.

Ein Wintersportverbot sei „für unsere Betriebe existenzbedrohend“, so Stauch. „Wenn uns jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem 10. Januar das Geschäft wegbricht, ist das katastrophal.“

Die Nachbarländer in den Alpenregionen wollen ebenso keinesfalls auf den Tourismus im Dezember verzichten.

Österreich wehrt sich gegen „Damönisierung“ des Wintersports

Österreich will den Skibetrieb aufrechterhalten und nur Après-Ski untersagen. „Urlaub in Österreich ist sicher“, so die Tourismusministerin Elisabeth Köstinger im „Spiegel“. Man ergreife „alle Maßnahmen, um sicheren Urlaub zu ermöglichen“. Das Land rechnet pro Ferienwoche ohne Skibetrieb mit Verlusten von rund 800 Millionen Euro.

Der Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), Peter Schröcksnadel, spricht von einer „Dämonisierung“ des Wintertourismus – und wehrt sich gegen die Annahme, „dass jene Länder, die das Aufsperren ihrer Wintersporteinrichtungen erwägen, verantwortungslos handeln würden“. Der Wintersport sei nicht gleichzusetzen mit Party-Tourismus und ungezügeltem Après-Ski.

„Die deutschen Gäste sind einfach die wichtigste Gruppe von ausländischen Gästen und insofern ist es ganz wichtig, dass sie sich am Winterurlaub in Österreich beteiligen, unbeschränkt nach Österreich einreisen und hier Urlaub machen könnten“, meint der österreichische Tourismus-Experte Oliver Fritz im ORF-Radio.

Schweizer Regierung will keine Skigebiete schließen

Auch die Schweizer Regierung lehnt eine Schließung der Skigebiete ab. Rund zehn Prozent der jährlichen Ski-Touristen im Land kommen aus Deutschland.

Unter anderem die Region Engadin im Kanton Graubünden, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel jährlich zum Langlauf gastiert, wehrt sich gegen eine Einstellung des Betriebs. „Frau Merkel muss keine Angst haben“, sagt Hotelier Thomas Walther aus Pontresina der Zeitung „Blick“. „Unsere Hygienekonzepte haben sich seit dem Sommer bestens bewährt. In Berlin leben Sie vermutlich viel gefährlicher!“

Im Winter 2013/14 hatte sich Angela Merkel beim Skilanglauf in der Schweizer Region Engadin verletzt. Foto: imago images / epd

Die Schweizer Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner sind etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Schweiz versucht, die Pandemie mit weniger einschneidenden Maßnahmen in den Griff zu bekommen als andere Länder. Vielerorts sind Geschäfte und Restaurants nach wie vor geöffnet. Die Regierung setzt vor allem auf Eigenverantwortung. Einige Kantone haben allerdings eigene Lockdowns verhängt.

„In der Schweiz sind Bundesrat, Behörden und die Tourismusbranche überzeugt, dass der Schweizer Weg für den Moment richtig ist und die Wintersaison sicher stattfinden kann“, sagte Markus Berger, Sprecher von Schweiz Tourismus, am Donnerstag. (at, mit dpa)