Ski-Saison eingeläutet – HIER geht’s jetzt schon los

Mit einem Blick aufs Thermometer wird schnell klar: Weihnachten steht vor der Tür und die Vorfreude auf die Ski-Saison steigt. Vielerorts zeigen sich bereits erste Flocken und schüren die Neugier auf die große Frage: Wo kann ich jetzt schon Ski fahren?

Während die einen morgens verärgert von ihre Auto-Scheiben das Eis kratzen müssen und sehnsüchtig gen Sommer blicken, planen die anderen bereits ihren Winterurlaub. Egal, ob Ski, Snowboard oder einfach nur Schlittenfahren – einer schneebedeckten Landschaft zur Vorweihnachtszeit können die wenigsten widerstehen. Wetterbedingt starten viele Ski-Gebiete verfrüht in die Ski-Saison. Hier kannst du jetzt schon deine Schneestiefel auspacken.

Die Ski-Saison steht in den Startlöchern

Das Sauerland ist vielerorts bereits von einer dicken Schneeschicht bedeckt. Winterberg freut sich zurzeit über bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und gute Bedingungen für die Schneekanonen. Wer also schon ungeduldig mit den Skiern scharrt, kann dort bereits ab Freitag, den 01. Dezember, die Pisten unsicher machen. In anderen Winterskigebieten im Sauerland ist die Eröffnung am 02. und 03. Dezember geplant.

Auch an der Zugspitze in Bayern müssen Schneebegeisterte nicht mehr lange warten. Pünktlich zum 01. Dezember nehmen am höchsten Berg des Landes die Lifte ihren Betrieb auf. Doch auch weitere Ski-Gebiete im Süden Deutschlands ziehen nach. Der Feldberg in Baden-Württemberg öffnet zum Monatsstart seine Pforten. Einige kleinere Lifte im Hochschwarzwald hatten bereits am Mittwoch, den 29. November, gestartet. Am Söllereck im Allgäu startet der Betrieb bereits ab dem 30. November. Das Skiparadies Sudelfeld startet zunächst am ersten Adventswochenende mit drei kleinen Liften in die Saison. Die große Eröffnung erfolgt dann offiziell am 08. Dezember, knapp eine Woche später.

Nicht überall frühzeitige Ski-Saison

Mit einem Blick in Richtung Sachsen wird schnell klar: Auch hier sind ordentlich Flocken gefallen. Das Erzgebirge präsentiert sich schneeweiß und erwartet schon voller Vorfreude seine Besucher. Bislang ist die Umgebung noch überwiegend menschenleer, denn Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict plant den Saisonauftakt erst zum zweiten Advents-Wochenende. Im Osterzgebirge könnten die Lifte bereits zum 01. Dezember öffnen.

Trotz des kräftigen Schneefalls in Deutschland in den letztem Tagen gingen andere Regionen leer aus. Um den Nationalpark Harz ist die Schneedecke bislang nicht dick genug, um dort die Skier auszupacken. Doch mit einem Blick auf die aktuelle Wetterlage dürfte es auch dort nicht mehr lange dauern.