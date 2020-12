Silvester: Lockdown-Aus für Knaller-Fans! Branche droht der Kollaps

Feuerwerk-Fans in ganz Deutschland sind enttäuscht: An Silvester bleibt das große Knaller-Spektakel in diesem Jahr aus. Der Bund-Länder-Gipfel hat Feuerwerk in diesem Jahr untersagt.

Durch das Böller-Verbot an Silvester droht zudem den Feuerwerk-Herstellern der Kollaps.

Silvester: Fast 100 Prozent des Jahresumsatzes drohen wegzufallen

„Dem gesamten Wirtschaftszweig droht nun die Insolvenz“, teilte der Feuerwerk-Hersteller Comet mit Sitz im Bremerhaven am Sonntag mit. „Die Branche braucht sofortige Hilfsgelder in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages, um dies zu verhindern“, fügte der Konzern hinzu.

Nach der Verkündung des Böller-Verbots in Deutschland an Silvester, müssen Fans dieses Jahr auf das Feuerwerk verzichten. Foto: imago images / Blaulicht News

Der Konzern mache fast 100 Prozent des Jahresumsatzes mit dem Silvestergeschäft. Da das Unternehmen keinen Zugriff auf staatliche Mittel habe, hätte es keine Alternative, um einer drohenden Insolvenz zu entkommen. Rund 200 Arbeitsplätze seien bedroht, weswegen Comet um Solidaritätshilfen bittet.

Silvester: DAS ist in diesem Jahr alles verboten

Doch was alles ist denn verboten? Über die Feiertage muss gelten laut neuem Corona-Beschluss folgende Maßnahmen:

An Silvester und Neujahr herrscht bundesweit ein An- und Versammlungsverbot

Es herrscht zudem auf publikumsträchtigen Plätzen ein Feuerwerksverbot

Der Verkauf von Pyrotechnik wird in diesem Jahr gänzlich verboten

Vom Zünden des Feuerwerks wird – auch auf privatem Gelände – abgeraten

Um die andauernde Corono-Pandemie einzudämmen, fordert die Bundeskanzlerin jeden Bürger dazu auf, den Beschlüssen zu folgen, um das Gesundheitssystem zu entlasten. (ali)