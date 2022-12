Silvester 2022/2023: Diese 7 Fehler solltest du beim Böllern auf keinen Fall machen – sonst kann es böse enden

Silvester steht unmittelbar bevor. Erstmals seit drei Jahren kannst du den Jahreswechsel wieder fast ohne Einschränkungen feiern. Feuerwerk gehört dabei für viele zur Begrüßung des neuen Jahres traditionellerweise dazu.

Doch die Knallerei nimmt jedes Silvester für einige Feiernde ein böses Ende. Die Notaufnahmen bereiten sich auch zum Jahreswechsel 2022/2023 auf zahlreiche Verbrennungsopfer vor. Damit die Zahl der Verletzten in diesem Jahr geringer ausfällt, haben die Behörden sieben wichtige Tipps im Umgang mit Feuerwerk veröffentlicht.

Silvester 2022/2023: So schützt du dich vor Feuerwerk

Nach dem Verkaufsverbot der vergangenen Jahre scheinen viele Deutsche es mit dem Feuerwerk in diesem Jahr ernst zu meinen. „An Tag 1 ausverkauft, das gab es so noch nie“, beschrieb eine Aldi-Mitarbeiterin den Hype um Böller, Batterien und Raketen zum Verkaufsstart am Donnerstag.

Die Kombination aus Pyrotechnik und Alkoholkonsum führt an Silvester immer wieder zu Katastrophen. Damit es nicht vom Zündeln direkt in die Notaufnahme geht, solltest du dir diese Vorsichtsmaßnahmen der Behörden zu Herzen nehmen:

Achten Sie bei Ihrem Silvester-Feuerwerk auf die BAM-Zulassung

(Bundesamt für Materialforschung und -prüfung; www.bam.de).

Verwenden Sie keine Grau- oder Billigimporte! Schließen Sie alle Türen und Fenster und entfernen Sie

brennbare Gegenstände von Balkonen, damit diese durch verirrte

Raketen nicht entzündet werden können. Verwenden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien. Für spezielle

Tischfeuerwerke benutzen Sie eine feuerfeste Unterlage und

achten darauf, dass sie nicht in der Nähe von leicht

entzündbaren Stoffen abgebrannt werden. Raketen immer senkrecht starten. Dies gelingt am besten mit

einer hohen Flasche, die zum Beispiel in einem Flaschenkasten

steht. Achtung: Raketen niemals aus der Hand starten. Feuerwerkskörper am besten am Boden zünden und sich schnell

entfernen. Zündkörper mit Anreißfläche nach dem Zünden sofort

wegwerfen, niemals auf Menschen oder Tiere richten und immer

einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten. Vorsicht bei Blindgängern. Diese auf keinen Fall ein zweites

Mal zünden. Nähern sie sich einem Blindgänger nicht sofort;

warten Sie rund fünf Minuten und übergießen ihn dann mit zuvor

bereitgestelltem Wasser. Feuerwerkskörper gehören nicht in Kinderhände. Schützen Sie

ihre Kinder durch geeignete Kleidung (Baumwolle) und setzen Sie

ihnen eine geeignete Schutzbrille auf. Lassen Sie die Kinder

keine Sekunde aus den Augen und sprechen Sie mit ihnen im

Vorfeld über die Gefahren.

Wenn alle diese Vorsichtsmaßnahmen beherzigen, steht uns ein guter Rutsch ins neue Jahr bevor.