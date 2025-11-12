Silvercrest: Das steckt wirklich hinter der Technik-Marke von Lidl

Kunden von Lidl kennen sie: Silvercrest. Die Eigenmarke steht für preiswerte Elektro- und Haushaltsgeräte, darunter Küchenmaschinen, Mikrowellen und Smart-Home-Produkte. Seit 1999 sichert sich der Discounter die exklusive Nutzung des Markennamens. „Silvercrest steht für langjährige Kompetenz in Küche und Haushalt“, betont Lidl gegenüber TECHBOOK.

Wer online jedoch nach Silvercrest sucht, landet schnell auf Seiten wie silvercrestde.com, die den Anschein erwecken, offiziell zu Lidl zu gehören. Doch der Supermarkt distanziert sich von diesen Seiten – deren Inhalte seien nicht verifiziert, so der Discounter. Informationen über die Marke sind insgesamt spärlich.

Lidl: Technik zum kleinen Preis

Hinter Silvercrest steht keine einzelne Firma, sondern verschiedene Zulieferer und Produzenten, die im Auftrag von Lidl arbeiten. Details über die Herstellung bleiben auf Kundenanfragen unbeantwortet. „Die Entwicklung und das Design der Silvercrest-Produkte erfolgen in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten“, heißt es dazu lediglich von Lidl.

Auch interessant: Neuer Führerschein soll schon wieder abgeschafft werden – was Betroffene wissen müssen

Diese Produktionsweise erklärt, warum Qualität und Verarbeitung je nach Modell schwanken können. Für Konsument:innen wird es dadurch schwer, die Produkte mit jenen namhafter Marken zu vergleichen. Dennoch schneidet Silvercrest-Technik in Tests oft überraschend gut ab, was die Beliebtheit der Marke weiter steigert.

Zentrale Säule der Eigenmarkenstrategie

Für Lidl ist Silvercrest eine zentrale Säule der Eigenmarkenstrategie und ein wichtiges Tool zur Kundenbindung. Mit günstigen und oft durchaus hochwertigen Geräten hat der Discounter ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Insbesondere Küchenmaschinen mit Kochfunktion, die als Thermomix-Alternative gelten, sind bei den Kund:innen populär.

Das Profil des Discounters wächst damit weit über den Lebensmittelhandel hinaus. Silvercrest macht Lidl auch für Technikfans interessant. Doch die fehlende Transparenz zu den Produktionsbedingungen wirft Fragen auf. Zudem sorgte eine App-Umstellung bei der Silvercrest-Smart-Home-Reihe 2023 für Unsicherheiten bei den Käufern.

Mehr Nachrichten für dich:

Am Ende verspricht Silvercrest Technik zum kleinen Preis, die im Alltag überzeugen soll. Die Marke bleibt trotz Erfolgen aber ein undurchsichtiges Konstrukt. Lidl zeigt damit, wie Discounter eigene Welten schaffen – inklusive aller Chancen und Schwächen.