Shein löst Skandal in Frankreich aus – nun äußert sich der Onlineshop!

Ein neuer Skandal hat den China-Mode-Kollos fest im Griff. Plötzlich waren auf der Plattform Sexpuppen aufgetaucht – und die hatten auch noch eine kindliche Erscheinung. Frankreich blockierte daraufhin sofort die Webseite und Premierminister Sébastien Lecornu leitete ein Verfahren gegen Paris ein. Alles Weitere zu dem Vorfall erfährst du >>hier.

Nun hat sich Shein zu den Vorwürfen gemeldet – auch bei unserer Redaktion. Hier liest du das Statement des Mode-Riesen.

Shein reagiert auf Frankreichs Ankündigung

Bis Shein beweisen kann, dass alle Inhalte auf seiner Seite gesetzeskonform mit französischem Recht sind, wird die Webseite gesperrt bleiben. Diese Ankündigung nimmt Shein laut eigener Aussage „zur Kenntnis“. Es sei dem Unternehmen „ein wichtiges Anliegen, etwaige Bedenken schnell und umfassend auszuräumen.“ Shein gehe „aktiv“ in „den offenen Austausch mit Behörden“.

Eine erste Maßnahme sei bereits vor dem Shutdown durch Frankreich erfolgt: Auf der Plattform sollen zunächst keine Angebote mehr von Drittanbietern auftauchen. „Damit reagieren wir frühzeitig auf die in den vergangenen Tagen geäußerten Anliegen und nutzen die Zeit, um unsere Prozesse und Standards für Drittanbieter umfassend zu überprüfen und weiter zu verbessern.“

Shein setzt auf stärkere Kontrollen

Dieser Schritt für den französischen Marktplatz bereits erfolgt. „Mit dieser Maßnahme möchten wir eine umfassende Überprüfung sicherstellen, um die vollständige Einhaltung französischer Gesetze sowie höchste Standards im Verbraucherschutz zu gewährleisten.“ Shein habe dafür die „Marketplace Integrity“-Taskforce eingesetzt, die nun verschärfte Kontrollen durchführe.

„Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden und die Integrität unseres Marktplatzes stehen für uns an oberster Stelle“, stellt Quentin Ruffat, Head of Public Affairs, Frankreich klar. „Die vorübergehende Aussetzung gibt uns die Möglichkeit, die Verantwortlichkeit zu stärken und sicherzustellen, dass jedes Produkt auf unserem Marktplatz unseren Standards sowie den gesetzlichen Vorgaben entspricht.“