Sex: Ente hat zu viel Geschlechtsverkehr – Tierarzt trifft brutale Entscheidung

Er konnte einfach den Verlockungen der Enten-Damen nicht widerstehen.

Das hatte für Ente Dave brutale Konsequenzen. Der Ente, die bei Besitzer Josh Watson (39) in Großbritannien lebt, wurde der Penis abgeschnitten.

Was war passiert? Die nymphomanische Ente soll laut Besitzer mit seinen weiblichen Begleiterinnen Dora, Edith und Freda „zwischen fünf und zehn Mal am Tag“ Sex gehabt haben - selbst in Zeiten, wenn keine Brutsaison war.

Sex: Ente hat zu viel Geschlechtsverkehr - Penis ab

Den drei Enten-Damen wurde es irgendwann zu viel. Sie sollen laut Watson während dem Sex weggewatschelt sein oder sogar seinem Penis gepickt haben, erzählte der Besitzer gegenüber Kennedy News.

Die sexgeile Ente musste für sein Verhalten einen hohen Preis zahlen. Den ultimativen Preis!

„Das Ende seines Penisses war quasi abgestorben und das war ziemlich erschreckend“, sagte Watson. Mit Antibiotika versuchten sie, das beste Stück zu retten. Vergeblich. Josh Watson brachte Duck Dave in die Tierklinik nach Bristol. Hier nahm sich die Veterinärin Sonya Miles der Ente an.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Dortmund: Familie kommt in ihr Wohnzimmer – und wählt sofort den Notruf

NRW: Fiese Betrugsmasche auf dem Weihnachtsmarkt – DAMIT rechnen die Kunden nicht

• Top-News des Tages:

Formel 1: Sebastian Vettel droht das ganz große Desaster - DAS könnte das Ende seiner Karriere bedeuten

Hund: Mann schießt auf Mutter von sechs Welpen und zieht sie am Seil hinter sich her – seine Begründung ist grausam

-------------------------------------

Infektion droht lebensgefährlich zu werden

Da durch die Überbenutzung sein Penis eitrig wurde, drohte das Ganze lebensgefährlich zu werden. Also nahm die Tierärztin den fauligen Phallus ab. Zurück blieb ein ein Zentimeter langer Stummel.

Zum Glück kann die Ente weiter pinkeln, denn Enten nutzen ihren Penis nur zum Sex. Damit ist jetzt erst mal Schluss, berichtet die New York Post.

Erholung von Enten-Damen

Laut der Tierärztin stoppt ihn der kleine Eingriff zwar nicht gänzlich vom Geschlechtsverkehr. Doch damit er sich von seiner OP erholen kann, wurde Dave erst mal von seinen Enten-Damen getrennt. (ms)