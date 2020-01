Service: Schau dir deine Gehaltsabrechnung für Januar ganz genau an – DIESES Detail könnte dich überraschen

Der erste Monat des Jahres 2020 ist schon fast wieder vorbei. Das heißt: Auch der erste Gehaltszettel wird bald in die Wohnung flattern. Doch der könnte dieses Mal eine kleine Überraschung beinhalten.

Denn zum Jahreswechsel gab es einige gesetzliche Veränderungen bei der Einkommenssteuer und der Sozialversicherung. Die Folge: Arbeitnehmer dürfen sich über höhere Auszahlungsbeträge auf ihren Lohnabrechnungen freuen.

Service: 2020 bringt höhere Netto-Beträge für alle

Wie die „DATEV eG“ mitteilte, bekommen im Jahr 2020 grundsätzlich alle Arbeitnehmer mehr Netto auf ihr Konto. Dafür sind maßgeblich zwei Dinge verantwortlich: Eine erneute Anhebung des steuerlichen Grund- und Kinderfreibetrags, sowie eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,1 Prozentpunkte.

Wie hoch das finanzielle Plus für welchen Arbeitnehmer genau ausfällt, hat die „DATEV“ in einer Tabelle berechnet. Darin wirft das Unternehmen einen Blick auf die Konstellationen Single (Steuerklasse I), verheiratet (Steuerklasse III), verheiratet mit zwei Kindern (Steuerklasse III) und alleinerziehend mit einem Kind (Steuerklasse II). Das Fazit: Vor allem die mittleren Gehaltsklassen profitieren vom Netto-Bonus.

Lohn-Plus von bis zu 274 Euro

Singles und Alleinerziehende mit einem monatlichen Brutto-Gehalt von 6.500 Euro profitieren am meisten von den Änderungen. Ihr jährliches Nettoeinkommen steigt um 267 bis 274 Euro. Bei verheirateten Arbeitnehmern ist es dagegen die Brutto-Gehaltsklasse von 4.500 Euro – sie bekommen im Jahresnetto ein Plus von 235 (kinderlos) bis 239 (zwei Kinder) Euro.

Ab einem Monatsbrutto von 7.000 Euro oder mehr ist allerdings bereits in allen Steuerklassen ein deutlich geringeres Zusatznetto vermerkt, teilweise 175 Euro weniger als in der 6.500-Brutto-Klasse. Am allerschlechtesten erwischt es aber verheiratete Arbeitnehmer mit einem Brutto-Gehalt von 1.500 Euro – ihr zusätzliches Jahresnetto beläuft sich auf gerade einmal 8 (kinderlos) bis 11 (zwei Kinder) Euro. (at)