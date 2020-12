Wissenschaft: Durchbruch! Nach 50 Jahren gibt es spektakuläre Hinweise zu brutalem Serienkiller

Neue, heiße Spur um dem legendären „Zodiac-Killer“!

Dank der technischen Errungenschaften in der Wissenschaft ist es Kriminologen heute möglich, alte Mordfälle aufzuklären. So werden immer mehr „Cold Cases“ aus der Vergangenheit gelöst, die Täter noch Jahrzehnte später überführt und vor Gericht gestellt. In den USA ist es jetzt Ermittlern gelungen, einen Code des „Zodiac-Killers“ zu entschlüsseln – mit äußerst überraschendem Ergebnis!

Wissenschaft: Neue Enthüllungen zum „Zodiac-Killer“

Vor etwa 50 Jahren begang ein Mann fünf Morde. Zwei weitere Opfer konnten mit Verletzungen fliehen. Der Täter selbst behauptet, noch weitere 37 Menschen getötet zu haben. Über die Identität des Mannes, den Kriminalbeamte und Medien als „Zodiac-Killer“ bezeichnen, ist kaum etwas bekannt. Lediglich sein Phantombild und die verschlüsselten Botschaften, die er der Polizei zukommen ließ, lassen Vermutungen über seine Person anstellen.

Wissenschaft: Cheri Jo Bates ist vermutlich auch dem berüchtigten Killer zum Opfer gefallen. Neue Ermittlungen offenbaren weitere Hinweise. (Archiv) Foto: imago images / ZUMA WIRE

Jetzt hat es der US-Softwareentwickler David Oranchak gemeinsam mit einem Experten-Team geschafft, einen Code zu entschlüsseln, wie die „New York Times“ berichtet.

Wissenschaft: Zweiter von vier Texten des Killers wurde entschlüsselt

Weil er verschlüsselte Botschaften an Polizeibeamten schickte, kam er zu seinem Namen „Zodiac-Killer.“ Die codierten Nachrichten bestehen dabei aus Symbolen und alten Zeichen. David Oranchak und seinem Team ist es nun gelungen, einen zweiten von insgesamt vier Texten zu entschlüsseln. Den ersten hatte ein Lehrer zusammen mit seiner Frau entschlüsseln können. Die Botschaft enthielt folgende Nachricht:

„Ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spass macht. Viel mehr Spass als Tiere im Wald zu töten, weil Menschen zu jagen viel gefährlicher ist, als die Jagd auf irgendein Wildtier. Es ist das Aufregendste was ich je erlebt habe. Viel besser als ein Mädchen zu bumsen und das Allerbeste ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradis wiedergeboren und die, die ich getötet habe, sind dann meine Sklaven. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr dann versucht mich zu hindern noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. EBEORIETEMETHHPITI.“

Wofür die Großbuchstaben am Ende der Botschaft stehen, ist unklar.

Das war der „Zodiac-Killer“:

Serienmörder in den USA

hat zwischen Dezember 1968 und Oktober 1969 in der San Francisco Bay Area gemordet

er ermordete fünf Menschen, zwei weitere, verletzte Opfer konnten fliehen

das Pseudonym „Zodiac“ ist auf die Zeichen zurückzuführen, die in den Botschaften enthalten waren, die er der Polizei zukommen ließ

die wahre Identität des Täters ist bisher nicht bekannt

es existiert lediglich ein Phantombild von ihm

Wissenschaft: Entschlüsselte Botschaft lässt wieder keine Rückschlüsse auf die Identität zu

Auch in dieser zweiten entschlüsselten Botschaft ist die Ausbeute an Informationen eher rar als zurfriedenstellend. Erneut ist die Rede von Tod und Paradies. „Ich hoffe, dass ihr bei euren Versuchen mich zu fassen viel Freude habt. Das in der Fernsehshow war ich nicht – was einen Punkt von mir aufwirft: ich habe keine Angst vor der Gaskammer, weil diese mich noch schneller ins Paradies befördern wird, weil ich nun genügend Sklaven habe, die für mich arbeiten, wo keiner sonst welche hat, wenn er im Paradies ankommt, so dass sie alle Angst vor dem Tod haben. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein Leben nach dem Tode im Paradies ein einfaches sein wird.“

Nach Angaben der „New York Times“ empfand es Oranchak als schwierig und kniffig, die Botschaften zu entschlüsseln, da sie sehr kurz seien und so eine Lösung schwer zu finden gewesen ist. Wie das FBI via Twitter verkündet, gehen die Ermittlungen bezüglich versteckter Hinweise in den Botschaften weiter. Zwei codifizierte Mitteilungen gibt es noch zu entschlüsseln. Wer sich hinter der „Zodiac-Killer“-Maske versteckt und wie viele Opfer er tatsächlich in den Tod gerissen hat, bleibt vorerst noch unklar.

Nach Angaben des Tweets möchte das FBI aus „Rücksicht zu den Opfern und ihrer Familien“ keinen weiteren Kommentar dazu abgegen. (ali)