Karriere-Boost im September: 5 Sternzeichen starten diesen Monat richtig durch

Gleich fünf Sternzeichen sollen laut Monatshoroskop im September den erfolgreichsten Monat überhaupt erleben. Wer im Job seit längerem auf ein neues Projekt oder gar eine Beförderung hoffte, könnte jetzt die besten Chancen bekommen.

Nach der Analyse dieser Redaktion der verschiedenen Monatshoroskope befinden sich die Sternzeichen Jungfrau, Stier, Schütze, Löwe und Waage karrieretechnisch im September auf der Überholspur. Die Gründe dafür liest du hier.

Sternzeichen Jungfrau, Stier und Schütze auf der Überholspur

Jungfrauen sind vor allem für ihr analytisches Denken und ihre Innovation bekannt. Der Planet Merkur gibt ihnen dabei den nötigen Rückenwind. Er bleibt bis zum 22. September im Sternzeichen Jungfrau und begünstigt das strategische Denken und effiziente Organisieren des Erdzeichens. Glückstage im September: Am 12. September können sich Jungfrau-Geborene über einen beruflichen Erfolg freuen, am 22. September dagegen wird der Weg für langfristige Veränderungen im Job geebnet. Jungfrauen sollten diese Zeit nutzen, um Beziehungen am Arbeitsplatz zu stärken und ihre Fähigkeiten in den Vordergrund zu stellen.

++ Horoskop verspricht Stress im Job: September wird zur Belastungsprobe für diese Sternzeichen ++

Das Sternzeichen Stier zeichnet sich durch seien Fähigkeiten aus, langfristig tragbare Pläne zu entwickeln und größere berufliche Chancen zu erkennen. Das Erdzeichen profitiert im September von der Doppel-Power von Merkur und Saturn und bekommt dadurch einen klaren Kopf, um sich in die weitere Planung zu stürzen. Während Stier-Geborene am 1. September durch die Mond-Merkur-Konstellation Power für neue Projekte gewinnen, sollten sie besondere Entscheidungen und größere Projekte auf den Glückstag 12. September vertagen. Am 22. September stehen die Planeten günstig für Verhandlungen und Präsentationen. Stiere sollten die Gelegenheit nutzen, um sich mit ihrer Umgebung strategisch zu vernetzen und berufliche Chancen auszubauen.

++ Sternzeichen voller Glück! Das ist dein Glückstag im September 2025 ++

Das Sternzeichen Schütze ist für seinen Scharfsinn bei Treffen von Entscheidungen und dem Mut, neue Wege zu gehen sowie seiner Risikobereitschaft bekannt. Durch die Planeten-Kombi aus Jupiter und Mars kann das Feuerzeichen seine Entscheidungsstärke noch weiter ausbauen und gewinnt an Effizienz. Die kann es am 1. September direkt einsetzen und sollte sich diesen Tag für das Schmieden von beruflichen Plänen merken. Am 24. September sorgt die Sonne-Uranus-Konstellation dagegen für neuen Raum für kreative Ansätze, Innovationen und Karrieresprünge. Am 26. September wird dann die harte Arbeit der Schützen belohnt. Unsere Redaktion rät: Schützen sollten mutig agieren und ihre Pläne konsequent umsetzen, um den Monat optimal zu nutzen.

Löwen und Waagen machen Schritt nach vorne

Im September zählen auch Löwen zu den beruflichen Durchstartern. Möglich macht’s Merkur im Sternzeichen Löwe, der das Sternzeichen einen klaren und selbstbewussten Start in den Monat ermöglichen. Zu den Eigenschaften des Feuerzeichens zählen seine Führungskompetenz und die Fähigkeit, andere zu inspirieren und mitzuziehen. Davon können auch die Teams des Sternzeichens profitieren. Seinen ersten Glückstag erlebt der Löwe direkt am 1. September, denn Jupiter und Merkur unterstützen ihn bei seinen Plänen und bescheren ihm beruflichen Erfolg, sogar für anspruchsvollere Projekte.

Auch der 12. September ist ein exzellenter Tag, um mit Führungsqualitäten und klaren Ambitionen zu überzeugen. Am 23. September sollten Löwen mal kurz innehalten und ihre bisherigen Erfolge rekapitulieren, um daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Unser Tipp: Löwen sollten ihre Selbstbewusstheit nutzen, um berufliche Chancen proaktiv zu ergreifen und ihre Ambitionen durch strategisches Denken zu fördern.

Zu guter Letzt erleben auch Waagen im September einen Glücksmonat. Harmonie und Pragmatismus – das sind die Haupteigenschaften des Luftzeichens. Durch Uranus und Merkur können sie im Job klarer organisieren und bekommen kreative Geistesblitze. An gleich zwei Tagen erleben Waagen dadurch einen Karriere-Boost. Am 18. September tritt der Merkur ins Sternzeichen Waage und sorgt für Optimierungen im Job. Dabei kann das Luftzeichen sein cleveres Denken und seine transparente Kommunikation nutzen. Am 19. September ist dagegen der perfekte Tag, um kreative Ansätze in die Tat umzusetzen und sich mit innovativen Ideen neue Chancen zu schaffen. Waagen sollten am 22. September aktiv ihre Fähigkeiten einsetzen, um Projekte im Team strategisch voranzutreiben und beruflich Anerkennung zu erlangen.