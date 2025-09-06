Neue Details nach Seilbahn-Tragödie in Lissabon – SO kam es zur Katastrophe!

Drei Tage nach dem tödlichen Standseilbahn-Unglück in Lissabon liegt ein erster Bericht zur Ursache vor. Die Untersuchungskommission betonte, dass ein Kabelriss ausgeschlossen werden konnte.

Die Ermittlungen fokussieren sich daher auf ein anderes technisches Problem, das zu der Katastrophe geführt haben könnte.

Erste Erkenntnisse zur Ursache in Lissabon

Nach ersten Analysen wurde der Unfall durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Wagen ausgelöst. Laut GPIAAF habe sich das Seil von einem gelben Wagen der Standseilbahn gelöst. Warum jedoch die Bremsen des Wagens nicht funktionierten, ist weiterhin unklar. Weitere Untersuchungen laufen.

Der Unfall in Lissabon ereignete sich auf der berühmten Strecke des „Elevador da Gloria“. Der Wagen verlor die Kontrolle und raste ungebremst eine steile Straße hinab. Am Ende entgleiste der Wagen, kippte um und krachte gegen ein Gebäude. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben.

Wie das Unglück in Lissabon geschah

Die Standseilbahn ist eine bekannte Touristenattraktion in Lissabon. Das Unglück hat die Stadt und viele Besucher schwer erschüttert. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen unmittelbar nach dem Unfall, während Rettungskräfte schnell vor Ort waren.

Eine staatliche Untersuchungskommission arbeitet unter Hochdruck, um die genauen Gründe des technischen Versagens zu ermitteln. Ob menschliches Versagen oder unzureichende Wartung eine Rolle spielen, bleibt offen. Der Unfall in Lissabon zeigt die Gefahr technischer Defekte bei Seilbahnen weltweit.

Der „Elevador da Gloria“ war bis zum Unglück ein Symbol für die Einzigartigkeit der Stadt. Für viele wird die Tragödie einen Schatten auf die Attraktion werfen. (mit dpa)

