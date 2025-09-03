Schweres Unglück in Lissabon! Touristen-Attraktion entgleist ++ mittlerweile 15 Tote

Diese Nachricht schockiert viele Urlauber: In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist eine berühmte Standseilbahn entgleist. Laut aktuellen Medienberichten, wie „sapo.pt“, soll die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen sein. Weiterhin gibt es viele Verletzte, wobei man hier von 18 ausgeht.

Bei der verunglückten Bahn handelt es sich um den Elevador da Gloria. Lissabons ikonischer Aufzug, der Restauradores mit Principe Real verbindet, entgleiste und überschlug sich, nachdem er an diesem Mittwoch (03. September) in ein Gebäude in der Calcada da Gloria in Lissabon gekracht war.

Tote und Verletzte nach Unglück

Nach Berichten der Sociedade Independente de Comunicacao (SIC) ereignete sich der Unfall um 18:05 Uhr und forderte bisher 15 Tote sowie mehrere Schwerverletzte, von denen sich einige in kritischem Zustand befinden. Die verletzten Personen wurden in die Krankenhäuser von São José, Santa Maria und São Francisco Xavier gebracht.

Mehrere Augenzeugen erzählen gegenüber der SIC, wie dramatisch der Vorfall war. „Er krachte mit brutaler Wucht in ein Gebäude und fiel auseinander wie ein Karton“, so ein Passant.

Mehr News:

Es gibt 62 Einsatzkräfte, die den Opfern helfen, die sich derzeit noch im Inneren des Aufzugs befinden. Nach ersten Erkenntnissen war die Ursache des Unfalls offenbar ein Aufzugskabel, das sich gelöst hatte. Wie es dazu kommen konnte, ist bislang noch unklar.

Wir berichten weiter.