Schweres Unglück in Lissabon! Touristen-Attraktion entgleist +Tote+ Deutsche Familie aus Hamburg

Diese Nachricht schockierte viele Einheimische und Urlauber: In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist eine berühmte Standseilbahn entgleist. Laut aktuellen Medienberichten, wie „sapo.pt“, soll die Zahl der Todesopfer auf 16 gestiegen sein. Weiterhin gibt es viele Verletzte, wobei man hier von knapp über 20 ausgeht.

Bei der verunglückten Bahn handelt es sich um den Elevador da Gloria. Er fährt auf der Rua da Glória hin und zurück über eine Strecke von rund 265 Metern und überwindet dabei einen Höhenunterschied von rund 45 Metern. Kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit (19.00 MESZ) war das straßenbahnähnliche Fahrzeug am Mittwoch (3. September) mit vielen Insassen wieder auf dem Weg nach unten, als es plötzlich von den Schienen abkam, die Straße mit lautem Getöse hinunterrutschte und seitlich gegen ein Gebäude unweit des Platzes Praça dos Restauradores krachte.

Freitag (5. September):

05.53 Uhr: Kind identifiziert

Kurz nach dem Zusammenstoß wurde ein weinendes und blutüberströmtes Kind gefunden. Laut „CNN Portugal“ ist die Identität jetzt klar. Bei dem Kind soll es sich um den Sohn eines Hamburger Paares handeln. Sein Vater (44) war eines der Opfer. Seine Mutter soll sich noch schwer verletzt auf der Intensivstation befinden. Das Kind befindet sich mittlerweile in der Obhut seiner Familie.

Donnerstag (4. September), 22.58 Uhr: Präsident findet deutliche Worte nach Unglück

Marcelo Rebelo de Sousa fand nach Ende der Messe zu Ehren der Opfer noch einmal deutliche Worte. „Verantwortung bedeutet die Erforschung der Ursachen und die schnellstmögliche Feststellung der Ursachen. Wenn wir über Ursachen sprechen, sprechen wir einerseits über die Klärung des rechtlichen Rahmens und andererseits über technische Ursachen. Je schneller es geht, desto besser wird es natürlich für uns alle sein“, gab er laut „CNN Portugal“ gegenüber Journalisten bekannt.

21.51 Uhr: Für die Aufklärung wird auch auf externe Expertise zurückgegriffen

Das portugiesische Amt für die Prävention und Untersuchung von Unfällen in der Zivilluftfahrt und im Eisenbahnverkehr (GPIAAF) teilte am Donnerstag mit, dass es derzeit nur einen auf den Eisenbahnsektor spezialisierten Ermittler im Team hat. Nelson Oliveira, Generaldirektor des GPIAFF, erklärte auf einer Pressekonferenz jedoch: „Natürlich werden wir auf externe Expertise zurückgreifen, auf Universitäten, Institute, Labore. Wir haben bereits mehrere Bereitschaftsbekundungen von unseren Partnergremien erhalten, die sich für eine Zusammenarbeit mit uns zur Verfügung gestellt haben, falls dies erforderlich und relevant ist.“

20.31 Uhr: Messe zu Ehren der Opfer

Um 19 Uhr fand zu Ehren der Opfer eine Messe statt. In der Kirche S. Domingos, Rossio, in Lissabon, waren unter den Anwesenden auch Präsident Marcelo Rebelo de Sousa, Premierminister Luís Montenegro sowie der Bürgermeister von Lissabon, Carlos Moedas.

Mehr über die Opfer bekannt

19.23 Uhr: Vier Arbeiter sind ums Leben gekommen

Die Santa Casa da Misericórdia de Lisboa bestätigte, dass vier der 16 Menschen, die nach der Entgleisung des Glória-Aufzugs in Lissabon ums Leben kamen, in dieser Einrichtung gearbeitet haben. „Die Familie Santa Casa ist in Trauer und Worte reichen nicht aus, um die enorme Trauer auszudrücken, die uns in diesem Moment des Schmerzes und der Bestürzung vereint“, heißt es in der Erklärung, die „CNN Portugal“ vorliegt.

18.37 Uhr: Nationalitäten der Opfer bekannt

Unter den Opfern befinden sich Portugiesen, Deutsche, Ukrainer, Amerikaner, Schweizer, Brasilianer, Israelis und Franzosen. Die Informationen wurden auf einer Pressekonferenz gegeben, die von der PSP, der GPIAAF und dem IML geteilt wurde.

Francisco Corte Real teilte auf einer Pressekonferenz auch mit, dass „die identifizierten Leichen freigelassen werden“ und dass „die Ergebnisse der Autopsien der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt werden“.

18.15 Uhr: 11 der 16 Opfer sind ausländischer Staatsangehörigkeit

Fünf der 16 Todesopfer der Entgleisung des Elevador da Glória sind Portugiesen. Es handelt sich um den Bremser des Fahrzeugs und vier Mitarbeiter von Santa Casa da Misericórdia, bestätigte „CNN Portugal“. Bei den übrigen Opfern handelt es sich um ausländische Staatsbürger verschiedener Nationalitäten. Bisher ist nur die Identität von zwei dieser Opfer formell bestätigt.

16.37 Uhr: Spanisches Königshaus bekundet Solidarität

Das Königspaar von Spanien hat seine Solidarität „mit dem befreundeten portugiesischen Volk“ wegen der Entgleisung des Glória-Aufzugs in Lissabon zum Ausdruck gebracht, bei der 16 Menschen ums Leben kamen. Laut „CNN Portugal“ sollen Felipe VI. und Letizia ein Telegramm an den Präsidenten der Republik, Marcelo Rebelo de Sousa, geschickt haben. In diesem wollen sie „die Solidarität und die des spanischen Volkes mit dem befreundeten portugiesischen Volk“ zum Ausdruck bringen.

Korrektur bei der Zahl der Todesopfer

15.06 Uhr: Katastrophenschutz korrigiert Zahl der Todesopfer

„Basierend auf den verfügbaren Quellen wurde der Tod von zwei Opfern über Nacht in den Krankenhäusern gemeldet. Diese Information ist nicht korrekt, und es wurde eine Duplizierung eines Datensatzes festgestellt“, heißt es in der Mitteilung, die an „CNN Portugal“ geschickt wurde. Stattdessen sei nur eine Person in der Nacht im Hospital de São José gestorben, sodass nun von 16 Toten die Rede ist.

13.53 Uhr: Betreiber meldet sich zu Wort

Deutsche unter den Opfern

11.39 Uhr: Zwei Deutsche unter den Verletzten:

Zusätzlich zu dem deutschen Vater, der nach dem Unglück gestorben ist, befinden sich auch zwei weitere deutsche Staatsangehörige (bei denen dürfte es sich um seine Frau und das gemeinsame Kind handeln). Zudem wurden vier Portugiesen, zwei Spanier, ein Südkoreaner, ein Kapverdianer, ein Kanadier, ein Italiener, ein Franzose, ein Schweizer und ein Marokkaner verletzt. Bei vier der Verletzten muss die Nationalität erst noch festgestellt werden.

10.27 Uhr: Weitere Opfer sterben im Krankenhaus

Laut „CNN Portugal“ sei ein Verletzter in der Nacht im Krankenhaus São José verstorben. Ein zweites Opfer sei ebenfalls im Krankenhaus gestorben, so die Direktorin des Katastrophenschutzes der Stadt, Margarida Castro. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 17. Dafür konnten bereits die ersten Verletzten aus dem Krankenhaus Santa Maria entlassen werden.

9.03 Uhr: Augenzeugen schildern Schrecksekunden

Augenzeugen der Tragödie schildern die schlimme Szenerie. Ihre Aussagen werfen auch Fragen auf.

8.08 Uhr: Lissabon ruft Trauertag aus, Deutscher unter Toten

Unter den 15 Toten soll sich ein deutscher Vater befinden, das berichten portugiesische Medien. Seine Frau sei im kritischen Zustand im Krankenhaus. Auch ihr dreijähriger Sohn wurde verletzt.

Am Donnerstag wurde in Lissabon ein Nationaler Trauertag ausgerufen.

Tote und Verletzte nach Unglück

7.00 Uhr: Der Unfall soll sich um 18.05 Uhr ereignet haben und forderte bisher 15 Tote sowie einige Schwer- und mehrere Leichtverletzte (mittlerweile geht man von 23 aus), wie ein Sprecher der Notfallbehörde INEM mitteilte. Die verletzten Personen wurden in die Krankenhäuser von São José, Santa Maria und São Francisco Xavier gebracht.

Es ist zu vermuten, dass unter den Opfern auch Touristen aus dem Ausland sind. Zu den Nationalitäten der Opfer machte ein Sprecher der Rettungsteams jedoch keine Angaben. Bürgermeister Carlos Moedas meldete sich ebenfalls zu Wort und gab im Interview mit „SIC Notícias“ preis: „Es ist ein schrecklicher Abend für Lissabon, sehr schrecklich.“

Wie kam es zu dem Unglück?

Mittwoch (3. September), 20.36 Uhr: Wie genau es aus dem Unglück gekommen ist, muss noch geklärt werden. Die TV-Bilder zeigten den Wagen auf der Seite liegend und total zerstört. In Live-Übertragungen mehrerer Sender waren dichte Rauchschwaden und Trümmer zu sehen. Sirenen heulten, während Rettungsteams hektisch und unermüdlich arbeiteten.

Die Ursache? Bisher unbekannt. Experten vermuten, dass ein Seil gerissen sein könnte, der Bahnbetreiber geht von einem Defekt der Bremsen aus. Vorwürfe, die Instandhaltung der Bahn sei womöglich nicht gut genug gewesen, wies der Betreiber, die Lissabonner Verkehrsgesellschaft Carris, zurück. „Die monatlichen und wöchentlichen Wartungsprogramme sowie die tägliche Kontrolle werden sorgfältig durchgeführt“, hieß es in einem Bericht.

Trotzdem ließ die Stadtverwaltung von Lissabon den Betrieb aller drei Standseilbahnen aussetzen und ordnete sofortige Inspektionen an. Die portugiesische Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. Sie sei mit mehreren Beamten vor Ort gewesen, berichtete der Sender „SIC Notícias“. (mit dpa)