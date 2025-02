Schweden: Schüsse an Schule in Örebro ++ Mehrere Opfer

Am Dienstagnachmittag (4. Februar) kommt es an einer Schule in Schweden zu einem großen Polizeieinsatz. In dem Ort Örebro sollen Schüsse gefallen sein.

Die ortansässige Polizei spricht von fünf Verletzten mit Schusswunden. Sie warnen alle Personen im näheren Umfeld, den Tatort weiträumig zu meiden. Die Gefahr ist noch nicht vorbei.

Schüsse an Schule in Schweden

Nachdem Schüsse aus der Risbergska-Schule in der Stadt Örebro zu hören waren, ging der Notruf um 12.23 Uhr bei der Polizei ein. Sofort eilten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und vom Rettungsdienst zum mutmaßlichen Tatort. Zunächst sprach die Polizei von vier Verwundeten, inzwischen ist klar, dass sogar fünf Personen Schusswunden davongetragen haben.

Wie schwerwiegend die Verletzungen sind, ist noch völlig unklar. Die Schule wurde evakuiert und das Gelände rundherum weiträumig abgesperrt. „Die Bevölkerung wird dringend gebeten, das Gebiet zu meiden“, teilten die Beamten mit. „Die Gefahr ist nicht vorüber“, hieß es um 14.12 Uhr.

Schüler und Lehrer noch im Gebäude

Auf ihrer Seite spricht die Polizei sowohl von versuchtem Mord, Brandstiftung und einem schwerem Waffendelikt. „Die Informationen über Gewalttaten in Örebro sind sehr ernst. Die Polizei ist vor Ort und der Einsatz läuft auch Hochtouren“, sagt Schwedens Justizminister Gunnar Strömer gegenüber dem Sender SVT.

An allen anderen Schulen in den schwedischen Ort wurde indes eine dringende Warnung rausgeschickt. Schüler sowie das Lehrpersonal werden aufgefordert sich in den Klassenzimmern zu verschanzen bis die Polizei eine Entwarnung geben kann. Auch in der betroffenen Schule sollen sich auch noch Lehrkräfte und Schüler in dem Gebäude befinden.

