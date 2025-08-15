Schießerei in Moschee in Schweden++ Mehrere Verletzte

Schießerei in einer Moschee in Schweden!

Im schwedischen Örebrö sind Schüsse in einer Moschee gefallen. Es läuft eine große Polizeiaktion – Rettungskräfte sind vor Ort.

Schießerei in Schweden – Polizei ermittelt

In der schwedischen Stadt Örebro, rund 160 Kilometer westlich von Stockholm, ist es am Freitag (15. August) gegen 13.45 Uhr zu einem schrecklichen Zwischenfall gekommen. Während des traditionellen Freitagsgebets in einer Moschee waren plötzlich Schüsse zu hören. Das betonte auch Lars Hedelin, Pressesprecher der Polizei von Örebro gegenüber „Aftonbladet“: „Wir haben Alarm wegen Knallgeräuschen erhalten“. Kurz darauf sperrten Polizei und Rettungskräfte das Gebiet rund um die Moschee großräumig ab.

Nach ersten Informationen der Polizei wurden dabei laut „dpa“ zwei Menschen verletzt. Die genauen Umstände der Tat sind derzeit noch unklar. Der Vorfall ereignete sich dabei in unmittelbarer Nähe der Moschee, in der sich zu diesem Zeitpunkt einige Gläubige zum Gebet versammelt hatten.

„Wir suchen mit mehreren Streifen“

Über den Gesundheitszustand der verletzten Personen lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Auch zur Identität der Opfer sowie zu einem möglichen Tatmotiv machte die Polizei zunächst keine offiziellen Aussagen. So betont Polizeisprecher Anders Dahlman: „Wir wissen nicht, ob es sich um eine oder mehrere Personen handelt. Wir suchen derzeit aber mit mehreren Streifen“.

Sicher ist bislang nur: Die schwedische Polizei hat ein Verfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Ob es sich um eine gezielte Tat oder ein zufälliges Gewaltverbrechen handelt, wird derzeit geprüft.

Laut Medienberichten fand das Freitagsgebet wie üblich am frühen Nachmittag statt – zu einem Zeitpunkt, an dem sich erfahrungsgemäß viele Gläubige in der Moschee aufhalten.