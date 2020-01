Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd: Ein dreijähriger Junge, der dort mit seiner Kindergartengruppe gespielt hatte, ist vermutlich in einem Fluss ertrunken.

Schwäbisch Gmünd: Kind (3) ertrinkt in Fluss – Spielkameraden müssen Tragödie mit ansehen

Schwäbisch Gmünd. Welche Tragödie im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd: Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, war ein dreijähriger Junge in einem Fluss ertrunken. Noch vor Ort kämpften Rettungskräfte um das Leben des Kindes.

Der kleine Junge war am Montag mit seiner Kindergartengruppe auf einem Spielplatz am Ufer der Rems. Der Junge soll sich unbemerkt von der Gruppe entfernt und wohl in Richtung Ufer gegangen sein.

Ein hüfthohes Holzgerüst trennt den Spielplatz vom Wasserlauf, berichtet der SWR.

Auf diesem Spielplatz sollen die Kinder zuvor gespielt haben. Foto: Christoph Schmidt/ dpa

Schwäbisch Gmünd: Kinder müssen Reanimationsversuche mitansehen

Nachdem das Fehlen des Kindes bemerkt wurde, wurde nach ihm gesucht und der leblose Junge im Wasser liegend gefunden. Die Rettungskräfte versuchten noch, ihn wiederzubeleben. Wie die Bild berichtet, mussten die anderen Kinder die Reanimationsversuche mitansehen.

Der Dreijährige starb später im Krankenhaus. Noch am Dienstag soll er obduziert werden, so ein Polizeisprecher. Danach soll Gewissheit herrschen, ob das Kind tatsächlich ertrunken ist.

Insgesamt drei Aufsichtspersonen anwesen

Die zum Zeitpunkt des Unglücks anwesenden Aufsichtspersonen und Kinder seien noch nicht eingehend befragt worden, sagte der Polizeisprecher. Auf dem Spielplatz waren zum Unglückszeitpunkt 19 Kindergartenkinder und drei Aufsichtspersonen. Ob sie schuldfähig sind, werden nun die Befragungen ergeben.

An dem Spielplatz stellten Trauernde Kerzen und Kuscheltiere ab. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Der Kindergarten öffnete am Dienstag. Der örtliche Bürgermeister betonte, dass in solch schwierigen Situationen eine gewohnte Umgebung für die Kinder wichtig sei. (dpa/mb)