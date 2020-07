Schreckliches Grubenunglück! Mindestens 110 Menschen sterben in Bergwerk in Myanmar

Schreckliches Grubenunglück in Myanmar!

Grubenunglück in Myanmar: Mindestens 110 Tote

Bei einem Erdrutsch in einem Jade-Bergwerk in Myanmar sind mindestens 110 Arbeiter gestorben. Mindestens 23 weitere seien nach dem Vorfall am frühen Donnerstagmorgen verletzt worden, sagte der Parlamentsabgeordnete der Region Hpakant der Deutschen Presse-Agentur.

Mehr Infos in Kürze. (dpa)