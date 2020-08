Bei dem Drama in Bayern waren sehr viele Rettungskräfte im Einsatz. (Symbolbild)

Schreckliches Drama in Bayern: Vierjähriger stirbt bei Badeunfall – was einige Anwesende machen, ist kaum zu fassen

Am Sonntag ist es zu einem schrecklichen Drama in Bayern gekommen. Ein Großaufgebot an Feuerwehr und weiteren Helfern war im Einsatz.

Das schreckliche Drama in Bayern ereignete sich sich im Landkreis Deggendorf.

Schreckliches Drama in Bayern: Vierjähriger stirbt – Wie einige Anwesende reagieren ist unglaublich

Zwei Kinder, welche an der Donau im Wasser gespielt hatten, waren auf einmal verschwunden.

---------------

Informationen zur Donau:

Die Donau hat eine Gesamtlänge von etwa 2.857 Kilometern

Der Fluss durchfließt zehn Länder – mehr als jeder andere Fluss

Die Donau ist der zweitlängste Fluss Europas

Die Donau mündet ins Schwarze Meer

---------------

Das löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, welche auch an Land nach den beiden Jungen suchte – zwei Rettungshubschrauber und eine Unterwasserdrohne beteiligte sich an der Suche.

Drama in Bayern: Vierjähriger stirbt in Donau

Trotz des großen Aufgebots an Rettungskräften – auch freiwillige Helfer beteiligten sich an der Suche – konnte ein vierjähriger Junge nur noch tot geborgen werden.

---------------

Wie der „Merkur“ berichtet, überlebte das andere Kind, da es frühzeitig aus dem Wasser gezogen werden konnte.

Drama in Bayern: Verhalten einiger Anwesender sorgt für Entsetzen

Für Entsetzen sorgte im Zuge der Suchaktion das Verhalten einiger Anwesender.

An der Suche nach den beiden Jungen waren auch zwei Rettungshubschrauber beteiligt. (Symbolbild) Foto: imago images / KS-Images.de

Laut der Feuerwehr standen während der dramatischen Suche einige Menschen am Ufer und machten mit ihren Handys Bilder vom Geschehen. Die Feuerwehr verwies diese daraufhin es Platzes und ließ das aufgenommene Material löschen.

