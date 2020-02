Schrecklicher Unfall: Mutter fährt eigenen Sohn (2) mit SUV tot

In der Steiermark in Österreich überfuhr eine Mutter (35) ihren zweijährigen Sohn. Der schreckliche Unfall geschah am Samstagmorgen. Der Junge wurde dabei tödlich verletzt. Die Mutter bemerkte offenbar nicht, dass sie ihr eigenes Kind überfahren hatte.

Der Zweijährige war zunächst mit seinen Großeltern im Stallgebäude auf dem elterlichen Bauernhof. Dort spielte er und konnte wohl unbemerkt auf das Gelände des Hofes laufen.

Tragischer Unfall in der Steiermark

Die Mutter verließ gegen 8.30 Uhr den Bauernhof mit ihrem SUV, dabei erfasste sie den Jungen. Aufgrund der Höhe des Autos hätte die 35-Jährige keine Möglichkeit gehabt das Kind auf der leicht abschüssigen Schotterstraße zu entdecken, berichtet die Polizeidirektion Steiermark.

Der Großvater fand den schwerverletzten Jungen auf dem Schotterweg und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Ein Notarztteam brachte das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Graz. Dort erlag das Kleinkind seinen Verletzungen.

Mutter unter Schock

Die Mutter hatte den Unfall nicht bemerkt und kam zwei Stunden später nach Hause. Sie erlitt einen schweren Schock und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Großeltern waren ebenfalls von den Ereignissen geschockt und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die 35-Jährige war nicht alkoholisiert. Die Staatsanwaltschaft Leoben hat eine Obduktion des Leichnams veranlasst.