Schottland: Schweres Zugunglück in Stonehaven! Großeinsatz für Sanitäter und Feuerwehr

Schreckliche Nachrichten aus Schottland!

In der Nähe von Stonehaven in Aberdeenshire ist am Mittwochmorgen ein Zug entgleist. Das teilte die britische Verkehrspolizei auf Twitter mit.

Schottland: Zugunglück in Newhaven

Bislang gibt es noch keine Aussagen über Verletzte oder gar Tote. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon schrieb auf Twitter von einem „extrem schwerwiegenden“ Unglück.

Mehr in Kürze...