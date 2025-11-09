Schoko-Hammer bei Edeka, Rewe, Lidl und Co. lässt Kunden vor Weihnachten toben: „Das ist abartig“

Egal ob bei Edeka, Rewe, Lidl oder anderen Supermärkten und Discountern – die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Jahren in schwindelerregende Höhen geschossen. Die heißgeliebte Schokolade hat es dabei besonders schlimm getroffen.

Aus verschiedenen Gründen wurde die Süßigkeit zuletzt immer teurer. Speziell in der Vorweihnachtszeit, wenn die Regale bei Edeka, Rewe, Lidl und Co. vor lauter Schoko-Snacks förmlich platzen, wird der Preis-Wahnsinn ersichtlich.

Edeka, Rewe, Lidl und Co.: Schokolade immer teurer

Wir hatten in einem Bericht (hier alle Einzelheiten) die Preisentwicklungen bei einigen der beliebtesten Weihnachts-Leckereien genauer unter die Lupe genommen – mit dem erwartbar schockierenden Ergebnis: Bei Edeka, Rewe, Lidl und anderen Märkten kennt der Preistrend nur eine Richtung: bergauf.

Die Reaktionen auf diesen Bericht ließen nicht lange auf sich warten. Viele unserer Leser sind entsetzt, wie die Preise sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. „Ich war gestern erst im Supermarkt und wollte etwas Süßes kaufen“, schreibt ein Leser von DER WESTEN bei MSN: „Die Preise sind wirklich explodiert. Das ist schon abartig.“

+++ Auch interessant: Lidl-Kundin kauft Salat – als sie ihn zuhause auspackt, macht sie einen Fund, den sie nie mehr vergisst +++

„Mir fehlen die Worte bei diesen Wucherpreisen“

Ein anderer Leser meint: „Mit Weihnachten kann man gut Geld verdienen. Ob im Supermarkt oder auf dem Weihnachtmarkt, überall geht es nur darum, Kasse zu machen. Der eigentliche Sinn des Weihnachtsfestes bleibt dabei völlig auf der Strecke.“

Die nächste Leserin muss gestehen: „Als die Schokoladenpreise begannen, so extrem zu steigen, habe ich meinen Konsum stark eingeschränkt. Wenn, dann kaufe ich eine Tafel, wenn sie im Angebot ist. Auf Vorrat habe ich gar keine mehr im Haus. Ich könnte mir die Schoki zwar leisten, aber ich möchte einfach nicht, weil ich mich über den Tisch gezogen fühle. Ähnlich geht es mir aktuell bei den Weihnachtssachen.“

Und wieder ein anderer Leser schimpft: „Mir fehlen die Worte bei diesen Wucherpreisen. Das Einzige, was ich mir geleistet habe, waren Spekulatius für 1,69 Euro. Beim Rest haben sich die Preise gefühlt verdoppelt.“