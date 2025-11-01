Schoko-Krise erreicht neuen Höhepunkt! Kunden von Aldi, Rewe & Co. bangen nicht nur um Nutella

Die Haselnuss-Ernte in Italien fällt so schlecht aus wie seit Jahrzehnten nicht – halbierte Erträge, schlechte Qualität und steigende Preise (>> wir berichteten). Der Klimawandel und Schädlinge setzen den Plantagen stark zu.

Experten sind sich sicher: Auch in Deutschland wird das spürbare Folgen haben, etwa bei den Preisen für Nutella, Nusspli und Co.

Haselnüsse rar – Preise bei Aldi, Rewe & Co. steigen

Die Haselnuss-Ernte in Italien war dieses Jahr katastrophal. Laut Landwirtschaftsverbänden wurden nur rund 70.000 Tonnen eingefahren, viel weniger als gewöhnlich. Der Klimawandel mit milden Wintern, Regen und Dürre sowie ein massiver Wanzenbefall setzen den Plantagen massiv zu. Die schlechten Erträge könnten sich auch bald im Preis von Nutella bemerkbar machen.

Haselnuss-Produkte wie Nutella, Nusspli und Schoko-Tafeln sind ohnehin schon teurer geworden. Für 450 Gramm Nutella zahlen Kunden inzwischen 3,79 Euro – 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch Nusspli und Ritter Sport Voll-Nuss kosten deutlich mehr. Experten warnen, dass die schlechte Haselnuss-Ernte weitere Preissteigerungen bringen wird.

Engpässe wirken sich auf Aldi, Rewe & Co. aus

Die Situation in Italien spitzt sich immer weiter zu: Neben geringeren Mengen leidet auch die Qualität der Haselnüsse. In Anbauregionen wie Piemont und Sizilien fallen die Früchte oft unreif von den Sträuchern. Auch die großen Anbauflächen, die durch Monokulturen ausgelaugt sind, verschärfen die Probleme. Umweltschützer sehen darin eine folgenschwere Entwicklung.

Doch nicht nur Italien ist betroffen. Auch die Türkei, größter Produzent weltweit, meldet schlechte Ernteergebnisse – diesmal wegen Frost. Für Aldi, Rewe & Co. sind die Kosten für italienische und türkische Nüsse deshalb enorm gestiegen. Lebensmittelhersteller wie Ferrero müssen sich zunehmend nach Alternativen umsehen.

China könnte eine neue Schlüsselrolle übernehmen, sagen Experten. Bisher spielte das Land bei Haselnüssen keine große Rolle, konzentrierte sich aber stark auf Walnüsse. Auch die USA könnten Haselnüsse nach Deutschland liefern, da dort die Ernte in diesem Jahr deutlich besser ausfiel. Ob diese Veränderungen die Preise bei Aldi, Rewe & Co. dauerhaft entspannen, bleibt abzuwarten.

Ferrero selbst äußert sich nicht zur Preisentwicklung bei Nutella. Laut Expertin Ursula Schockemöhle wird der Aufschlag auf verarbeitete Haselnuss-Produkte zwar geringer sein als bei unverarbeiteten Nüssen – dennoch seien steigende Preise fast unausweichlich. Ganz besonders, weil Haselnüsse eine Kernzutat für viele beliebte Produkte sind.