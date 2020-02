Schock für Familie: Vater soll Trinker und Junkie sein – wie die Polizei darauf kommt, ist absurd!

Eine Flasche Vodka pro Tag und exzessiver Konsum der synthetischen Cannabis-Droge „Black Mamba“ – diese krassen Vorwürfe musste sich Chloe Balderson (26) am Telefon anhören.

Am anderen Ende der Leitung war die Kinderbetreuung des Derbyshire County Council, wie die „Metro“ berichtet. Das Gespräch drehte sich allerdings nicht um Chloe – sondern um ihren Ex-Mann Robert Ransom (29), den Vater ihres zweiten und auch ihres dritten, noch ungeborenen Kindes.

Familie unter Stress: Ist Vater Robert ein Trinker und Junkie?

Die 26-jährige Mutter konnte es nicht fassen. Robert soll ein Trinker und Drogenjunkie sein? „Rob ist absolut bodenständig“, verteidigt sie ihren Ex-Mann. „Er berührt Drinks oder Drogen nicht einmal. Er wusste überhaupt nicht, was 'Black Mamba' ist, als ich ihn danach fragte.“ Doch die Anrufer waren von den Anschuldigungen überzeugt: Nur eine Woche später kündigten sie an, dass gegen die Familie ermittelt werden würde.

Die hochschwangere Chloe war völlig überfordert mit der Situation. „An diesem Punkt fühlte ich mich krank, sehr gestresst“, erzählt sie. „Nur noch sechs Wochen bis zum Geburtstermin und ich frage mich, was zur Hölle eigentlich gerade passiert.“

Peinliche Polizei-Panne machte Robert zum Verdächtigen

Doch dann folgte ein überraschender wie erlösender Anruf. Von einem „massiven Polizeifehler“ war die Rede. Robert sei kein Drogen- oder Alkoholabhängiger. Die Polizei von Derbyshire entschuldigte sich bei Chloe. Aber was war passiert?

Die verrückte Story: Eine Polizistin aus Chesterfield hat sich bei einem Nachnamen verschrieben und somit ausversehen die Daten von Chloes Ex-Mann Robert aufgerufen. Als bekannt wurde, dass Robert einen Sohn hat, schaltete sich die Kinderbetreuung an, um den Kleinen aus der von seinem mutmaßlich verantwortungslosen Vater zu schützen. „Mein Leben wurde auf den Kopf gestellt mit dem ganzen Stress und den Streitereien, die hierdurch ausgelöst wurden“, so Chloe. „Das hätte eine verletzliche Familie ganz einfach zerstören können.“

Auch die Polizei äußerte sich zu der schwerwiegenden Panne. „Wir streben den höchsten Standard an, was die Integrität von Daten angeht, allerdings können in seltenen Fällen auch menschliche Fehler passieren“, so ein Polizeisprecher gegenüber der „Metro“. „Dafür entschuldigen wir uns und können die Not verstehen, die dieser Vorfall bei der Beschwerdeführerin, ihrem Ex-Partner und ihren Familienmitgliedern und Freunden ausgelöst hat.“