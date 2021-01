Zu einem seltenen Wetterphänomen ist es nun in der Sahara gekommen. (Archivbild)

Schnee in der Sahara – So kam es zum irren Wetterphänomen

Dass es in Deutschland derzeit sehr viel schneit, ist zwar kein häufiges Phänomen, aber auch nicht so selten wie Schnee in der Sahara. Doch genau das ist jetzt passiert.

Schnee in der Sahara? Ungewöhnlich, aber nicht unmöglich

Schnee in der Sahara? Ja, in der Wüste in Algerien und Saudi-Arabien türmen sich weiße Hügel auf braunem Sand. Doch wie kann das überhaupt passieren?

„Ja, Schnee in der Sahara ist selten. Ungefähr alle 10 Jahre gibt es Wüstenschnee. Es spielt eine Rolle, dass der Polarwirbel in der Stratosphäre zusammengebrochen ist. Die Kühlschranktür ist ganz weit geöffnet, die Luft vom Polargebiet kann in den Mittelmeerraum und noch weiter südlich vordringen“, erklärt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von donnerwetter.de gegenüber der Bild.

Schnee in der Sahara gab es vor drei Jahren schon einmal

Zuletzt hatte es ein solches Phänomen vor drei Jahren gegeben. Allerdings werden meist die höher gelegenen Regionen vom Schnee getroffen. Also ähnlich wie in Deutschland auch.

In Deutschland schneit es in vielen Teilen des Landes. Foto: dpa

Auch in Deutschland soll nach einer kurzen milden Episode die nächste Kältepeitsche kommen. Und vielleicht sogar Schnee bis ins Flachland mitbringen.

Bis zu minus 10 Grad sind drin. Das bedeutet nicht nur klirrende Kälte, sondern auch mögliche glatte Straßen und Schneefall. (fb)