Schnee: Spaziergänger entdecken plötzlich DIESE gruselige Kreatur

Viele Schnee-Liebhaber kamen am vergangenen Wochenende so richtig auf ihre Kosten, Viele nutzen die weiße Pracht für einen Schnee-Spaziergang. Auch in den USA liegt vielerorts Schnee. Als Menschen dort allerdings unterwegs waren, entdeckten sie eine gruselige Kreatur.

In einem Eisblock, völlig erstarrt, entdeckten Spaziergänger die Kreatur im Schnee. Doch Gefahr bestand zu keiner Zeit. Denn dieses Wesen wurde mit Absicht dort platziert.

Schnee-Spaziergänger verblüfft

Was sie im Schnee fanden? Einen Neandertaler in einem Plastik-Eisblock! Den hatte der Künstler Zach Schumack in Minneapolis im US-Staat Minnesota dort abgestellt.

Im Schnee stand ein Neandertaler. Hier eine Rekonstruktion aus dem Neandertal-Museum in Mettmann. Foto: imago images / Rupert Oberhäuser

„Ich finde es wirklich gut, dass es Aufmerksamkeit erregt, weil es die Leute dazu bringt, von ihren Fernsehern und Computerbildschirmen wegzukommen“, sagte Schumack, der den „Ice Man“ im Theodore Wirth Park aufgestellt hat gegenüber dem Sender Fox 9.

Der Anblick des Höhlenmenschen, der scheinbar in der Zeit eingefroren ist, verblüfft und fesselt die Schnee-Wanderer in Minneapolis. Sie nutzen die Kreatur für Selfies.

Das waren die Neandertaler:

Sie lebten von 200.000 bis 30.000 Jahre vor Christi Geburt

Der Neandertaler als primitiver Vorgänger des heutigen Homo sapiens sapiens

Sie waren an die Umgebung angepasst, machten Feuer, jagten und machten Werkzeuge

Neandertaler waren etwa 1,60 Meter groß und 60 bis 80 Kilo schwer

Der Schädel war lang gestreckt und flach

Das Gehirn war im Schnitt größer als unseres

Die ersten Überreste des Neandertalers fand man vor über 150 Jahren in Mettmann, der Fundort wurde daraufhin Neandertal genannt

Das Kunstwerk hatte Schumack eigentlich nur für einen Freund einer Werbeagentur angefertigt. Auf einer Veranstaltung wurde der „Ice Man“, der auf den Namen Zug Zug getauft wurde, einen Tag lang aufgestellt, seitdem stand der Neandertaler im Lager des Künstlers.

Skulptur bleibt erhalten, bis Schnee schmilzt

„Jeden Tag ging ich in meine Garage und sah dieses Ding, das mich anschaute, und es schien eine Schande zu sein, dass dieses Kunstwerk einfach so da stand“, sagte Schumack.

Damit die Leute ihn auch noch weiterhin genießen können, stellten der Künstler und seine Freunde den gefrorenen Mann im Park ab. Es sollte ein kleiner Streich sein.

Eine Genehmigung, die Skulptur im Park aufzustellen, hatte der Künstler aber nicht. Doch er einigte sich mit der Verwaltung. Zug Zug darf laut Fox 9 dort stehen bleiben, bis der Schnee schmilzt. (ldi)

