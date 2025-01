FC Schalke 04 macht es offiziell – Transfer in trockenen Tüchern

Weg ist dieser Spieler nun schon seit einigen Wochen, nun hat der FC Schalke 04 aber auch offiziell seinen Abgang bekannt gegeben: Steve Noode wird auf Leihbasis zum SCR Altach wechseln.

Der Innenverteidiger soll bei dem österreichischen Erstligisten wichtige Spielpraxis sammeln, die er beim FC Schalke 04 nicht bekommt. Eine Rückkehr ist erst für Sommer 2026 geplant.

FC Schalke 04: Noode-Abgang offiziell

Schon zu Beginn des Jahres meldete Schalke, dass Noode sich beim SCR Altach im Probetraining befinde. Bis zum 12. Januar sollte diese Phase gehen, inklusive Testspiel-Einsatz gegen den SSV Ulm. Dass Noode länger in Altach bleiben würde, deutete sich zwar bereits an. Eine offizielle Meldung stand aber noch aus – bis jetzt.

Am Donnerstag (30. Januar) gab Schalke die Leihe von Noode zu Altach bekannt. Demnach soll er zunächst bis Sommer dort bleiben. Schafft Altach mit Noode den Klassenerhalt, verlängert sich die Leihe um ein weiteres Jahr. Schalke habe allerdings die Möglichkeit, ihn im Winter 2025/2026 vorzeitig zurückzuholen.

+++ Ex-Schalke-Star: Karriere-Albtraum – umstrittene Profi-Regel droht ihm zum Verhängnis zu werden +++

„Steve hat sich in den vergangenen Monaten fußballerisch und menschlich sehr gut auf Schalke eingefunden. Da er nicht für unsere U23 in der Regionalliga spielberechtigt ist, wollen wir mit der Leihe sicherstellen, dass er Spielpraxis auf gutem Niveau in Europa sammeln kann“, sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. Weiter erklärt der 50-Jährige: „Wir werden Steves Entwicklung genau im Blick behalten. In Altach wünschen wir ihm für den Zeitraum der Leihe alles Gute.“

Das könnte dich auch interessieren:

Noode-Abgang nach nur einem halben Jahr

Noode kam erst im Sommer von der A.S. International Football Academie. Bislang saß der 19-Jährige aber nur bei drei Spielen auf der Bank, schaffte sonst nie den Sprung in den Spieltagskader. Bei Altach soll er nun wichtige Einsatzzeit sammeln, um sich an das Niveau zu gewöhnen.

Langfristig könnte er dann eine Option für die Königsblauen werden. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis zum 30. Juni 2029.