Saunaclub-Gänger rastet völlig aus – DAS ist der absurde Grund

In einem Saunaclub in Hessen ist es am Samstag eskaliert. Der Grund ist völlig gaga.

Ein Besucher ist in Darmstadt völlig ausgerastet, er ging sogar das Personal im Saunaclub an. Später musste die Polizei einschreiten.

Saunaclub: Gast wird rausgeschmissen

Es sorgte in den letzten Wochen für viel Diskussionen und Aufregung: die Kassenbon-Pflicht. Seit dem 1. Januar müssen auch Bäcker, Büdchen und sogar auch der Saunaclub einen Kassenbon ausgeben.

Genau diesen Zettel wollte ein Saunaclub-Gast nach seinem Besuch haben. Er pochte auf die Bon-Pflicht, doch der die Mitarbeiter des Saunaclubs schien davon nichts zu wissen. Laut Polizei setzte der Sicherheitsdienst den Mann unsanft vor die Tür.

Der Saunaclub-Gast ließ sich aber nicht vertreiben. Er forderte weiterhin die Quittung. Er hat laut Paragraf 5 der Kassensicherungsverordnung ein Recht auf den Bon. Dann musste die Polizei einschreiten. Die klärte die Kassiererin des Saunaclubs über die neue Verordnung auf.

Bevor es heftiger wurde, einigten sich die Streit-Parteien auf eine handschriftliche Quittung über das Eintrittsgeld. Damit waren dann alle glücklich.

Ob auch alle strengen Daten wie Art und Umfang der Leistung aufgeführt waren, ist der Polizei nicht bekannt. Auch ist unklar, wofür der Saunaclub-Besucher den Kassenbon unbedingt brauchte. (ldi)