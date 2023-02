Saturn, Media Markt und Co: Großes Verbot ab März? Kunden könnten leer ausgehen

Achtung, Achtung Kunden von Saturn, Media Markt und Co. Ab dem 1. März tritt eine neue EU-Verordnung in Kraft. Die soll für einen geringeren Energieverbrauch bei großen Elektrogeräten sorgen. Geräte, die zu viel verbrauchten, könnten dann unter Umständen nicht mehr verkauft werden.

Vor allem die großen Flachbildfernseher mit 4k und 8k-Technologie, die bei Saturn, Media Markt und Co. zum Kauf stehen, fallen darunter. Wird es also bald keine großen TV-Geräte mehr geben?

Saturn, Media Markt und Co: Neue Richtlinie

Ab dem 1. März 2023 beschränkt eine neue EU-Richtlinie den Verkauf von TV- und anderen großen Elektrogeräten, die es nicht wenigstens in die Energieeffizienz-Klasse F schaffen. Sie dürfen theoretisch ab dann nicht mehr verkauft werden. Darunter würden zum Beispiel auch ein Großteil der 8K-Fernseher mit QLED oder OLED fallen. Denn die verbrauchen besonders viel Energie.

Der letzte Stand bei den Elektrofachmärkten sieht allerdings nicht ganz so dramatisch aus. „Produkte, die vor dem Stichtag eingekauft wurden, dürfen nach unserem letzten Stand weiterverkauft werden, auch wenn sie nicht den Vorgaben entsprechen.“ So die aktuelle Lage. „Was Neugeräte angeht, gehen wir derzeit davon aus, dass die Hersteller ihre Modellreihen an die neuen Vorgaben anpassen werden.“ Was die dazu sagen, liest du hier.

So können Hersteller das EU-Gebot umgehen

Wie „wa.de“ berichtet, können die meisten der Geräte aber auch noch nach dem Stichtag verkauft werden. Und das geht mit einem ganz einfachen Trick. „Die Fernseher werden von den Herstellern einfach dunkler eingestellt“, erläutert Torsten Raschka, Inhaber des Fachhandels „EP“. Wenn die TV-Geräte weniger hell sind, verbrauchen sie auch weniger Energie und bestehen somit den Effizienztest.

Der Kunde selbst kann seinen Fernseher zu Hause dann wieder so hell einstellen, wie er möchte. Denn nur die Werkseinstellungen müssen der Richtlinie entsprechen. Was 8K-Fernseher angeht, bleibt jedoch ein großes Fragezeichen. Denn hier dürfte die Einhaltung der neuen Vorgaben schwierig werden.