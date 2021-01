Saturn: Kunde bestellt Playstation 5 – dann erlebt er sein blaues Wunder

Zu den am begehrtesten Technik-Geräten von Saturn, Media Markt und Co. gehört auf jeden Fall auch die Playstation 5 von Sony.

Diese wollte sich ein Kunde auf der Website von Saturn sichern, doch es kam ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte.

Saturn: Kunde bestellt Playstation 5

Alle, die eine Playstation 5 unter dem Weihnachtsbaum gefunden haben, können sich glücklich schätzen. Denn zur Zeit ist die Konsole so gut wie gar nicht zu bekommen. Auch ein Blick in den Onlineshop von Saturn verrät, dass auch hier derzeit keine Playstation 5 erworben werden kann.

---------------

Das ist Saturn:

Media-Saturn ist Betreiber einer deutschen Elektronik-Fachmarktkette, die zugleich die größte Europas ist.

Das Unternehmen fasst die ehemals eigenständigen Elektrohandelsketten Media Markt und Saturn zusammen.

Eigene Unternehmen Media Markt oder Saturn gibt es entgegen einer weit verbreiteten Annahme nicht mehr.

Lediglich die beiden Marken existieren unabhängig voneinander fort.

Saturn-Geschäfte werden häufig in Innenstädten platziert.

Media-Märkte hingegen werden eher in „auf der grünen Wiese“ liegenden Einkaufszentren eingerichtet.

---------------

Schon vor dem offiziellen Release war die Konsole von Sony bei den gängigen Händlern vergriffen. Deswegen gaben viele Kunden eine Vorbestellung auf. Doch genau damit gab es bei einem Saturn-Kunden ein Problem, wie die Verbraucherzentrale Sachsen berichtet.

Saturn: Kunde wird enttäuscht

Eigentlich ein ganz normaler Vorgang, doch in diesem Fall war es anders. Bereits im September bestellte der Kunde die PS5 im Onlineshop von Saturn. Allerdings erhielt er keine unverzügliche Bestellbestätigung, wie im Online-Handel vorgeschrieben, sondern nur wenige Tage nach der Eingangbestätigung eine Zahlungsforderung von Saturn.

---------------

Weitere News:

Ikea: Kunde verzweifelt – „Beschämend für so einen großen Konzern“

Lidl-Kundin stinksauer: „Eigentlich nicht zu glauben“

Kreuzfahrt: Corona bereitet Reedereien große Sorgen – doch jetzt gibt es gute Nachrichten

---------------

„Ein Blick in die AGB von saturn.de verrät, dass mit der Zahlung gar kein Vertrag zustande käme“, stellt Sten Wagner, Rechtsexperte von der Verbraucherzentrale Sachsen klar. „Erst durch den Versand der Ware oder eine Versandbestätigung will saturn.de hier einen Vertrag geschlossen sehen“, so Wagner weiter. In den AGB heißt es zudem, dass bereits gezahlte Leistungen bei Nichtlieferung zurückgezahlt würden. Unklar sei demnach, wie lange das Unternehmen das Geld der Kunden behalte.

Saturn: Verbraucherzentrale zieht Konsequenzen

Auf diese Geschehnisse reagierte die Verbraucherzentrale Sachsen und mahnte saturn.de nun wegen unwirksamer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, irreführender geschäftlicher Handlungen sowie verbraucherschutzwidriger Praktiken ab und forderte zur Abgabe einer Unterlassungserklärung auf.

Saturn: Auch in dem Onlineshop ist die Playstation 5 derzeit ausverkauft. (Symbolbild) Foto: imago images / AFLO

„Wenn saturn.de eine Zahlungsaufforderung versendet, und wie vorliegend den Versand der Ware bei Zahlungseingang ankündigt, kann der Verbraucher davon ausgehen, dass ein Vertrag geschlossen wurde. Denn die Zahlung des Kaufpreises macht aus Sicht des Kunden nur Sinn, wenn bereits ein Kaufvertrag zustande gekommen ist, der Grundlage für seine Zahlung ist – üblicherweise will kein Kunde Geld zahlen, also die eigene Leistungspflicht erfüllen, ohne einen Anspruch auf die Gegenleistung zu haben“, heißt es dazu von der Verbraucherzentrale Sachsen. Wer ein ähnliches Problem mit der Bestellung seiner Playstation 5 habe, könne sich von der Verbraucherzentrale beraten lassen.

Auf Anfrage der „Bild“ wollte sich Saturn nicht zu den Vorwürfen äußern.(gb)