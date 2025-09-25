Sarkozy muss ins Gefängnis: Hält das die Liebe zu Carla Bruni aus?

„In guten wie in schlechten Zeiten!“ Der französische Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (70) wurde jetzt zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Schock für ihn – und seine berühmte Ehefrau Carla Bruni (57).

Sarkozy war im Prozess um angebliche Gelder aus Libyen für seinen Präsidentschaftswahlkampf 2007 verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht sprach ihn schuldig, Teil einer kriminellen Vereinigung gewesen zu sein.

Knast als Belastung für die Ehe von Sarkozy und Bruni

Zudem verordnete das Gericht eine vorläufige Vollstreckung des Urteils. Dies würde bedeuten, dass Sarkozy die Haft auch dann antreten müsste, wenn er in Berufung geht.

Jahrelang getrennt durch das Gefängnis! Kann das die Ehe der beiden überstehen?

Sie wurde in den 1990er-Jahren berühmt als Model.

Seit 2002 ist sie auch als Chanson-Sängerin bekannt, ihre ersten Alben erreichten Platz 1 in Deutschland.

Von 2007 bis 2012 war Bruni an der Seite von Sarkozy die Première dame in Frankreich.

Im Jahr 2008 gab es die Blitzhochzeit nach wenigen Monaten Partnerschaft.

Sie hat zwei Kinder, davon eine Tochter (14) mit dem konservativen Politiker.

Schon seit 18 Jahren ist das Paar zusammen. Eine stabile Ehe – und das trotz des großen Altersunterschieds von zwölf Jahren. Auch die gemeinsame Tochter Giulia verbindet das Paar. Doch das Urteil ist ein harter Schlag für ihre Beziehung.

Tiefer Fall des Ex-Präsidenten

Zwar wurde Sarkozy 2021 schon einmal in einem Korruptionsfall verurteilt, damals aber nur zu zwei Jahren auf Bewährung sowie zu einem Jahr als Hausarrest mit elektronischer Fußfessel. Jetzt aber wirklich Gefängnis! Es ist der tiefe Fall des einst mächtigsten Politikers Frankreichs.

Brisant: Auch Bruni hat Ärger mit der Justiz wegen angeblicher Zeugenbeeinflussung. Es kommen harte Zeiten auf das schillernde Ehepaar zu!